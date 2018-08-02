Смолов признался, что был за рулём BMW M5, попавшего в ДТП
Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, который попал в ДТП в Краснодаре, признался, что именно он был за рулём автомобиля BMW M5 First Edition, сообщает «телеграм"-канал Mash.
Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, который попал в ДТП в Краснодаре, признался, что именно он был за рулём автомобиля BMW M5 First Edition, сообщает «телеграм"-канал Mash.
Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами. Стоимость автомобиля начинается от 8,9 млн рублей.
Полицейские встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности «Краснодара». Форвард рассказал, что был за рулём своего автомобиля, когда снёс ограду. Форвард сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ожидает суда — за оставление ДТП его могут лишить прав.