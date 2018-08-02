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13:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Смолов признался, что был за рулём BMW M5, попавшего в ДТП

Форвард «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов, который попал в ДТП в Краснодаре, признался, что именно он был за рулём автомобиля BMW M5 First Edition, сообщает «телеграм"-канал Mash.

Источник: РИА "Новости"

Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами. Стоимость автомобиля начинается от 8,9 млн рублей.

Полицейские встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности «Краснодара». Форвард рассказал, что был за рулём своего автомобиля, когда снёс ограду. Форвард сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ожидает суда — за оставление ДТП его могут лишить прав.

В интернет попало видео ДТП с участием футболиста Федора Смолова
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09:57 (мск)© Ньюстюб
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