Смолов признался, что был за рулём BMW M5, попавшего в ДТП

Это ограниченная версия автомобиля, которая в России представлена лишь 20 экземплярами. Стоимость автомобиля начинается от 8,9 млн рублей.

Полицейские встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности «Краснодара». Форвард рассказал, что был за рулём своего автомобиля, когда снёс ограду. Форвард сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ожидает суда — за оставление ДТП его могут лишить прав.