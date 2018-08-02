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14:44 (мск), источник: Р-Спорт

КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Динамо» Теттеха на два матча

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение дисквалифицировать полузащитника московского «Динамо» Абдул-Азиза Теттеха на два матча чемпионата России, сообщается в микроблоге столичного клуба в Twitter.

Теттех получил прямую красную карточку на седьмой минуте матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (0:0) за удар ногой полузащитника туляков Горана Чаушича.

Как отмечается, вердикт о дисквалификации был вынесен на заседании КДК в четверг, на котором присутствовал сам Теттех.

«На заседании КДК Теттех принёс извинения не только в адрес Чаушича и клуба “Арсенал”, но и своим партнёрам по команде, а также динамовским болельщикам. Учитывая это, а также тот факт, что к игроку футбольным клубом “Динамо” были применены штрафные санкции, члены КДК постановили дисквалифицировать Абдул-Азиза Теттеха дополнительно к автоматически пропускаемой им одной игре на один матч», — говорится в сообщении пресс-службы «бело-голубых».

Теттех сможет помочь своей команде в матче четвертого тура РПЛ против «Уфы», который пройдет на поле «Динамо» 20 августа.

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