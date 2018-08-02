КДК РФС дисквалифицировал полузащитника «Динамо» Теттеха на два матча

Как отмечается, вердикт о дисквалификации был вынесен на заседании КДК в четверг, на котором присутствовал сам Теттех.

«На заседании КДК Теттех принёс извинения не только в адрес Чаушича и клуба “Арсенал”, но и своим партнёрам по команде, а также динамовским болельщикам. Учитывая это, а также тот факт, что к игроку футбольным клубом “Динамо” были применены штрафные санкции, члены КДК постановили дисквалифицировать Абдул-Азиза Теттеха дополнительно к автоматически пропускаемой им одной игре на один матч», — говорится в сообщении пресс-службы «бело-голубых».