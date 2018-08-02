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14:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ГУ МВД Краснодарского края установило обстоятельства ДТП с участием автомобиля Смолова

ГУ МВД по Краснодарскому краю закончило проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, случившегося в ночь на 1 августа в столице края.

Источник: РИА "Новости"

Ранее, напомним, сообщаюсь, что 28-летний форвард «Краснодара» Федор Смолов попал в аварию в Краснодаре, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition — стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей.

Футболист сбил дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей. Позднее появилась информация, что Смолова не было за рулем суперкара.

— В ходе проверки полицейские установили, что ДТП с участием автомобиля BMW произошло в 01.40 ночи на улице Ставропольской города Краснодара. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на несколько секций дорожного ограждения. В ДТП никто не пострадал, — сообщили «СЭ» в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В четверг появилась информация, согласно которой полицейские встречались со Смоловым в присутствии службы безопасности «Краснодара». Игрок сказал, что плохо себя чувствовал и поэтому потерял управление. Теперь он ждет суда — за оставление ДТП его могут лишить прав.

В отношении водителя были составлены административные материалы по ст. 12.33 КоАП РФ (Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений), ст. 12.27 КоАП РФ (Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием), которые предусматривают наложение административного штрафа, лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, — добавили в МВД. (Андрей СИЗЯКИН).

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