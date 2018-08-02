Два капитана и сто улыбок. В «Зените» все хорошо

Источник: Спорт-Экспресс

Гоша ЧЕРНОВ

из Санкт-Петербурга

С ДЗЮБОЙ — ПРОЩЕ

Футболисты часто говорят, что с русским тренером легче общаться, чем с иностранным. Оно и понятно: языковой барьер мешает верно переносить мысли, так что иногда установка может быть неправильно понята (или неточно донесена переводчиком). Вряд ли при Роберто Манчини было подобное, но футболисты определенно не чувствовали себя единым целым с Мистером.

Журналисты тоже не понимали Манчини. Да, на каждой пресс-конференции рядом с итальянцем сидел переводчик Илья Писарский (он же начальник команды). Но даже без перевода было ясно, что Манчини не хочет ничего объяснять. После выездной игры с «Реал Сосьедад» тренер даже не стал отвечать на тактический вопрос, а вместо этого попросил корреспондента проверить статистические базы.

Атмосфера в команде играет большую роль, и подобная замкнутость тренера наверняка влияла на результаты. С Сергеем Семаком все иначе. Команда превращается в сплоченную семью, в которой все друг другу улыбаются. Например, на открытую тренировку перед первой домашней встречей сезона с «Арсеналом» Дзюба вышел и обнялся с аргентинцами. Улыбнулся им, они улыбнулись в ответ, пошутили что-то. Правда, на каком языке футболисты обменивались репликами, непонятно.

Нападающему «Зенита» в субботу предстоит встретиться с командой, в которой он провел весеннюю часть чемпионата России. Тогда, в Туле, гол Дзюбы за «Арсенал» подорвал шансы петербуржцев на попадание в зону Лиги чемпионов, о чем помнит и защитник Игорь Смольников, который в четверг побеседовал с журналистами.

— Дзюба будет играть за «Зенит», а не за «Арсенал». Сейчас будет попроще? — спросили Смольникова.

— Да, конечно. В прошлом сезоне мы плохо сыграли с «Арсеналом», а сейчас нужно сделать все для победы.

— Как ваше физическое состояние? Вы полностью восстановились после чемпионата мира?

— Первая игра показала, что состояние хорошее. Во время чемпионата мира мы тоже были готовы хорошо. Никаких проблем с этим нет.

ПЕРВАЯ ДОМАШНЯЯ ИГРА СЕМАКА

На тренировке занимаются почти все футболисты основной обоймы. Нет только Жиркова, который продолжает восстанавливаться от последствий чемпионата мира. А вот Ерохин, который в последние недели тренировался по индивидуальной программе, вернулся в общую группу. По крайней мере, на разминке он вместе с Мамманой и Кокориным выполнял простые физические упражнения. Двоим последним разрыв крестообразных связок колен все еще не позволяет заниматься в полную силу, но хотя бы в расширенной разминке они участие принимают.

Для Семака игра с «Арсеналом» станет первой домашней встречей в качестве главного тренера «Зенита». При этом в прошлом сезоне он приезжал на стадион «Санкт-Петербург», когда работал в «Уфе». Петербуржцы тогда победили со счетом 3:0.

— Мне удалось побывать и в гостевой, и в хозяйской раздевалках стадиона, — сказал Семак. — Это здорово с точки зрения интереса. Сам стадион, места для болельщиков — все потрясающее. Погода будет жаркой, но поле в хорошем состоянии. Все соскучились, три месяца без клубного футбола — достаточно большой срок. Мы верим, что болельщики заполнят стадион.

ПОВЯЗКА ДЛЯ АНЮКОВА И ИВАНОВИЧА

Арена наверняка будет забита, хотя к обеду четверга в продаже оставались еще около семи тысяч билетов. Матч должен быть результативным: «Арсенал», в отличие от «Енисея», любит возиться с мячом — такова философия Олега Кононова. Правда, на пресс-конференции Семака почему-то спросили о том, как «Зениту» вскрывать плотную оборону.

— Всем во всех чемпионатах тяжело играть против тех, кто глубоко обороняется, — ответил тренер. — В первом матче мы хорошо справились с задачей, но нельзя сказать, что «Арсенал» глубоко обороняется. Прекрасно знаю тренера соперника, как он строит игру — контроль мяча, прессинг… Команда старается играть с мячом. Думаю, будет интересно. Тем более что прошлогодние результаты игр с «Арсеналом» были неудачными для «Зенита» (домашнее поражение 0:1 и гостевая ничья 3:3. — Прим. «СЭ»). Встречу с «Динамо» сложно анализировать, ведь «Арсенал» 80 минут играл в большинстве, но его матчи на предсезонных сборах мы смотрели, так что подготовили достаточно информации.

Вопросов к Семаку много, как и к любому новому тренеру. Он открыт, но пока заметно, что и он ищет почву под ногами, подбирает нужные слова. До этой недели даже не было объявлено имя нового капитана «Зенита» — Кришито же ушел. На сборах с повязкой играл Анюков, однако в Тюмени с ней вышел Иванович.

— У нас два капитана, которые будут выводить команду на поле в зависимости от того, кто из них будет играть, — объяснил ситуацию Семак.