«Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за «оскорбление зрителями по цвету кожи»

— За оскорбление зрителями футболиста команды соперника (Витинью — Прим. «СЭ») по цвету кожи принято решение оштрафовать ФК «Локомотив» на 50 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — По видеозаписи установлено, что это было не массовое действие, очень малое количество людей выкрикивало оскорбительные фразы.
Также «Локомотив» получил штраф в 20 тысяч рублей за бросание фанатами бутылок с водой на поле после забитого гола.
За использование болельщиками пиротехники ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей, за выход за пределы технической зоны главный тренер команды Виктор Гончаренко получил на 3 тысячи рублей. Футболист армейцев Федор Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. (Иван ТОРОПЦЕВ).