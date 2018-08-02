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16:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за «оскорбление зрителями по цвету кожи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц озвучил решение комитета по матчу Суперкубка России «Локомотив» — ЦСКА (0:1 — доп. время), на котором зафиксированы оскорбительные выкрики болельщиков железнодорожников.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

— За оскорбление зрителями футболиста команды соперника (Витинью — Прим. «СЭ») по цвету кожи принято решение оштрафовать ФК «Локомотив» на 50 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. — По видеозаписи установлено, что это было не массовое действие, очень малое количество людей выкрикивало оскорбительные фразы.

Также «Локомотив» получил штраф в 20 тысяч рублей за бросание фанатами бутылок с водой на поле после забитого гола.

За использование болельщиками пиротехники ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей, за выход за пределы технической зоны главный тренер команды Виктор Гончаренко получил на 3 тысячи рублей. Футболист армейцев Федор Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за неспортивное поведение. (Иван ТОРОПЦЕВ).

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