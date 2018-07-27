Футболист ЦСКА Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что пнул бутылку в зрителей
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что пнул бутылку
МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что пнул бутылку
27 июля ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в Нижнем Новгороде и стал обладателем Суперкубка России. После забитого мяча с фанатской трибуны железнодорожников в сторону футболистов ЦСКА прилетела бутылка, Чалов пнул ее обратно.
«За бросание предметов на поле принято решение оштрафовать “Локомотив” на 20 тысяч рублей. Когда зрители бросали бутылки на поле, Чалов пнул одну из них в ответ на трибуну — за неспортивное поведение футболист оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.
«В этом же матче за использование пиротехники болельщиками ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны главный тренер армейцев Виктор Гончаренко оштрафован на 3 тысячи рублей», — добавил глава КДК.
Заседание КДК РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.
|Локомотив М
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0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
|ЦСКА
|Юрий Семин
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|1
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Валерий Данченко (Уфа, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)