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16:54 (мск), источник: ТАСС

Футболист ЦСКА Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что пнул бутылку в зрителей

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что пнул бутылку из-под воды на трибуну во время матча за Суперкубок России. Об этом журналистам сообщил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

27 июля ЦСКА обыграл «Локомотив» со счетом 1:0 в Нижнем Новгороде и стал обладателем Суперкубка России. После забитого мяча с фанатской трибуны железнодорожников в сторону футболистов ЦСКА прилетела бутылка, Чалов пнул ее обратно.

«За бросание предметов на поле принято решение оштрафовать “Локомотив” на 20 тысяч рублей. Когда зрители бросали бутылки на поле, Чалов пнул одну из них в ответ на трибуну — за неспортивное поведение футболист оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

«В этом же матче за использование пиротехники болельщиками ЦСКА оштрафован на 50 тысяч рублей. За выход за пределы технической зоны главный тренер армейцев Виктор Гончаренко оштрафован на 3 тысячи рублей», — добавил глава КДК.

Заседание КДК РФС состоялось в четверг в Доме футбола в Москве.

Локомотив М 0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
27.07.2018, 21:30 Зрители: 43319 Суперкубок России Нижний Новгород
Главные тренеры
Юрий Семин Виктор Гончаренко
Голы
80 Хетаг Хосонов 106′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
114′ Соломон Кверквелия 33
Антон Миранчук 11
Алексей Миранчук 59
Дмитрий Баринов 6
91′ Ведран Чорлука 14
Брайн Идову 3
69′ Мануэл Фернандеш 4
Рифат Жемалетдинов 96
91′ Эдер 24
Джефферсон Фарфан 8
106′ Игорь Денисов (к) 27
Дмитрий Тарасов 23
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Никита Чернов 66′
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
2 Мариу Фернандес
25 Кристиян Бистрович 57′
9 Федор Чалов
14 Кирилл Набабкин 67′
80 Хетаг Хосонов
10 Алан Дзагоев 13′
42 Георгий Щенников
11 Виктор Винисиус Витинью 117′
75 Тимур Жамалетдинов
15 Дмитрий Ефремов 81′
29 Яка Бийол
Статистика
0 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
0 Штанги, перекладины 1
1 Угловые 5
11 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Валерий Данченко (Уфа, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
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