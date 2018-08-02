Пять фактов о новичке ЦСКА. Слуцкий, Роналдо, рекорд кубка конфедераций

Источник: Спорт-Экспресс

ВОПРЕКИ ВСЕМУ

О пути к славе большинства южноамериканских футболистов можно снимать фильмы. История Абеля Эрнандеса — преодоление, ведь путь в профессионалы ему, казалось, был заказан. Это сейчас нападающий подрос до 185 сантиметров, а в детстве был хрупким настолько, что «Пеньяроль», за который Абель болел с детства, после четырех лет занятий в клубной школе решил отказаться от 15-летнего паренька.

Эрнандес доказал ошибочность того решения за время выступлений в более скромном «Сентраль Эспаньол» и заставил «Пеньяроль» вернуть своего воспитанника. Новая напасть медицинского характера обнаружилась, когда юноше запретили играть и тренироваться, выявив аритмию верхнего сердечного желудочка. Абель находился под контролем врачей, прошел углубленное обследование и в итоге получил разрешение вернуться в футбол.

ЭРНАНДЕС И СБОРНАЯ

Он здорово начинал во всех сборных Уругвая. С молодежкой стал бронзовым призером первенства Южной Америки и его лучшим снайпером, после чего выступил на чемпионате мира U-20. Всего через год Эрнандеса впервые пригласили в национальную команду на товарищеский матч с Анголой. Игра проходила в Лиссабоне и катилась к сенсационной нулевой ничьей, но за 18 минут до финального свистка тренеры решили дать шанс новичку. Абелю этого оказалось достаточно, чтобы заработать реализованный Кавани пенальти и уже самостоятельно удвоить преимущество.

Тем не менее выйти из тени еще не закончившего карьеру Форлана, а также находившихся в расцвете сил Суареса и Кавани было невозможно. Оставалось только цепляться за редкие шансы, выходя на замены на победном Кубке Америке-2011, лондонской Олимпиаде-2012 и ЧМ-2014. Зато имя Эрнандеса вписано в историю, как автора самого быстрого гола Кубков конфедераций. В 2013 году первый из своих четырех мячей в ворота Таити он отправил через 1 минуту и 16 секунд после начала игры.

ЦСКА И СЛУЦКИЙ

Уругваец пришел в команду, с которой соперничал в групповом турнире Лиги Европы восемь лет назад. Тогда его «Палермо» на своем поле получил от армейцев три мяча, а Эрнандеса заменили после удаления здорово ассистировавшего ему Хавьера Пасторе. Интересно, запомнили ли тогда будущего одноклубника принимавшие участие в матче Акинфеев, Набабкин, Щенников и Дзагоев?

Леонид Слуцкий — еще один человек, связывающий уругвайца с ЦСКА. Свою первую победу в Англии российский специалист одержал благодаря хет-трику Эрнандеса. Но всего через три дня разрыв ахилла оставил «Халл» без игрока, которого Слуцкий называл лучшим форвардом чемпионшипа. В строй Абель вернулся уже после увольнения Леонида Викторовича.

ПЕНАЛЬТИ

Прошлой зимой в Кубке Англии Эрнандес рассмешил всех, кроме поклонников «Халла», не реализовав два пенальти за 30 секунд. Первый удар отразил вратарь «Фулхэма», после чего голкипер снес успевшего на добивание уругвайца, но и попытка номер два оказалась неудачной. Впрочем, не надо думать, что это породило у Эрнандеса какие-либо комплексы. Абель уверен в себе и в марте в игре с «Норвичем» безупречно исполнил два подхода к «точке» с интервалом в семь минут.

РОНАЛДО

У Эрнандеса в принципе нет проблем с уверенностью, и его совершенно не тронули критические отклики за решение набить на ноге тату с портретом Роналдо. Тем, кто говорил о принципиальном соперничестве Уругвая и Бразилии Абель ответил: «Мой идол, и лучший из лучших».

— Первый чемпионат мира, который я увидел, был в 1998 году, — рассказал потом Эрнандес бразильскому издание Globo Esporte. — Поскольку Уругвай в турнире не участвовал, я поддерживал за Бразилию. Именно с тех пор Роналдо стал моим самым большим кумиром. Он лучший в истории.