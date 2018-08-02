Смолов сделал селфи на мести ДТП

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition — стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.