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17:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов сделал селфи на мести ДТП

Нападающий сборной России и «Краснодара» Федор Смолов сделал селфи на мести ДТП, в которое попал в Краснодаре в ночь на среду.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 августа футболист попал в аварию, разбив принадлежащую его девушке машину BMW M5 First Edition — стоимость автомобиля, выпущенного ограниченной серией в 400 экземпляров, начинается от 9 миллионов рублей. Смолов снес дорожное ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

По информации телеграм-канала Mash, футболист признал свою вину.

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