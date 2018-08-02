Форвард сборной Колумбии Бакка может перейти в «Локо»

Минувший сезон форвард провел в испанском «Вильярреале». В чемпионате страны у Бакки в 35 матчах 15 голов и 6 голевых передач.

В составе сборной Колумбии Бакка на ЧМ-2018 провел 3 матча, голов не забивал. В составе «Севильи» он является двукратным победителем Лиги Европы (сезоны 2013/14 и 2014/15) — кстати, в этой команде колумбиец играл вместе с Гжегожем Крыховяком, который этим летом перешел в «Локо» на правах аренды.