У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье
В пятницу 2-й тур чемпионата России стартует матчем в Подмосковье.
В пятницу 2-й тур чемпионата России стартует матчем в Подмосковье.
ДИНАМО — РУБИН
3 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30.
Потери: Теттех (дисквалификация), Терехов (травма) — -.
Судья: Кукуян (Сочи)
Прогноз Winline — П1 2.75 — Н 2.97 — П2 2.398.
«ДИНАМО»: ИСКИ И ПРИГОВОР
У «Динамо» не все гладко.
Ну куда это годится, когда новости о клубе то и дело приходят на тему судебных разбирательств? В среду стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с трансфером в клуб защитника Константина Рауша из «Кельна».
Впрочем, напрямую на игру подобные сводки влиять не могут. В отличие от очередной травмы Терехова, который за последний год дважды восстанавливался от повреждения крестообразных связок, и теперь снова угодил в лазарет на
— Теттех действительно подвел команду — это факт. К нему будут применены санкции со стороны клуба. Благодарен всем игрокам, что сумели заработать очко, но планировали совсем другое, — сказал после матча главный тренер Дмитрий Хохлов.
«РУБИН» ГОТОВ ПРОДАВАТЬ ЕЩЕ
Казанцы по судам так отчаянно не бегают, но и у них положение выглядит со стороны далеким от идеального. Победа над «Краснодаром» (2:1, 29 июля), одержанная благодаря дублю Азмуна, должна была по идее дать положительный импульс, но, если судить по тотальному молчанию руководства, а также по поведению и высказываниям Курбана Бердыева, клубу сейчас не до пафосных речей.
Сразу после игры он на эмоциях не дождался даже первого вопроса на
— Конечно, с нашими финансами мы рассматриваем вариант продажи Азмуна, — приводит «Бизнес Online» слова главного тренера казанцев. — Интерес есть, но после чемпионата мира чуть угас, хотя сейчас опять пошли звонки и клубы интересуются. Он удачно сыграл в первой игре и опять началось.
— Кудряшов вернулся после травмы, его функциональное состояние оставляет желать лучшего. То же самое и у Граната, хотя он старается набрать. Оба набирают форму. Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать, — отметил Бердыев.