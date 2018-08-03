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09:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье

В пятницу 2-й тур чемпионата России стартует матчем в Подмосковье.

Источник: РИА "Новости"

ДИНАМО — РУБИН
3 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30.
Потери: Теттех (дисквалификация), Терехов (травма) — -.
Судья: Кукуян (Сочи)
Прогноз Winline — П1 2.75 — Н 2.97 — П2 2.398.

«ДИНАМО»: ИСКИ И ПРИГОВОР

У «Динамо» не все гладко. Бело-голубые героически отстояли нулевую ничью в Туле, практически весь матч играя в меньшинстве, это их красит. А, например, Самба Соу совершил за игру десять отборов, что больше, чем у всех игроков «Арсенала» вместе взятых. Но в целом фон вокруг команды негативный.

Ну куда это годится, когда новости о клубе то и дело приходят на тему судебных разбирательств? В среду стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с трансфером в клуб защитника Константина Рауша из «Кельна». Экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев подозревается в коррупции и незаконных схемах через компанию посредника, МВД инициировал проверку.

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Впрочем, напрямую на игру подобные сводки влиять не могут. В отличие от очередной травмы Терехова, который за последний год дважды восстанавливался от повреждения крестообразных связок, и теперь снова угодил в лазарет на месяц-полтора. И от дисквалификации Теттеха. В четверг КДК РФС дисквалифицировал ганца на два матча. На 7-й минуте матча с «Арсеналом» (0:0, 29 июля) он необъяснимо грубо сыграл против Чаушича и получил прямую красную карточку. На заседании КДК Теттех принес извинения не только сопернику, но и своим партнерам по команде и болельщикам.

— Теттех действительно подвел команду — это факт. К нему будут применены санкции со стороны клуба. Благодарен всем игрокам, что сумели заработать очко, но планировали совсем другое, — сказал после матча главный тренер Дмитрий Хохлов.

«РУБИН» ГОТОВ ПРОДАВАТЬ ЕЩЕ

Казанцы по судам так отчаянно не бегают, но и у них положение выглядит со стороны далеким от идеального. Победа над «Краснодаром» (2:1, 29 июля), одержанная благодаря дублю Азмуна, должна была по идее дать положительный импульс, но, если судить по тотальному молчанию руководства, а также по поведению и высказываниям Курбана Бердыева, клубу сейчас не до пафосных речей.

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Сразу после игры он на эмоциях не дождался даже первого вопроса на пресс-конференции и поспешил удалиться из зала, а позже дал понять, что с деньгами у «Рубина» дела по-прежнему обстоят печально. Потому что клуб готов расстаться сразу с тремя участниками прошедшего чемпионата мира.

— Конечно, с нашими финансами мы рассматриваем вариант продажи Азмуна, — приводит «Бизнес Online» слова главного тренера казанцев. — Интерес есть, но после чемпионата мира чуть угас, хотя сейчас опять пошли звонки и клубы интересуются. Он удачно сыграл в первой игре и опять началось.

— Кудряшов вернулся после травмы, его функциональное состояние оставляет желать лучшего. То же самое и у Граната, хотя он старается набрать. Оба набирают форму. Если будут предложения, то, конечно, будем рассматривать, — отметил Бердыев.

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