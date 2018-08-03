У «Динамо» — суды, у «Рубина» — безденежье

Источник: РИА "Новости"

ДИНАМО — РУБИН

3 августа. Химки. Стадион «Арена Химки». 19.30.

Потери: Теттех (дисквалификация), Терехов (травма) — -.

Судья: Кукуян (Сочи)

Прогноз Winline — П1 2.75 — Н 2.97 — П2 2.398.

«ДИНАМО»: ИСКИ И ПРИГОВОР

У «Динамо» не все гладко. Бело-голубые героически отстояли нулевую ничью в Туле, практически весь матч играя в меньшинстве, это их красит. А, например, Самба Соу совершил за игру десять отборов, что больше, чем у всех игроков «Арсенала» вместе взятых. Но в целом фон вокруг команды негативный.

Ну куда это годится, когда новости о клубе то и дело приходят на тему судебных разбирательств? В среду стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с трансфером в клуб защитника Константина Рауша из «Кельна». Экс-генеральный директор клуба Евгений Муравьев подозревается в коррупции и незаконных схемах через компанию посредника, МВД инициировал проверку.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl8ZS71jDrU/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl8ZS71jDrU/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Второй тур уже близко! Завтра динамовская молодежка сыграет со сверстниками из Казани. Матч состоится на базе ФК "Динамо" в 16:30. (ул. Соколовская, вл.8, микрорайон Новогорск, Химки). А в пятницу на "Арене Химки" подопечные Дмитрия Хохлова откроют сезон перед родными болельщиками! Наш анонс предстоящего тура уже на официальном сайте! #твоякоманДа</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcdm_official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Dynamo Moscow FC</a> (@fcdm_official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-01T16:53:18+00:00">1 Авг 2018 в 9:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, напрямую на игру подобные сводки влиять не могут. В отличие от очередной травмы Терехова, который за последний год дважды восстанавливался от повреждения крестообразных связок, и теперь снова угодил в лазарет на месяц-полтора. И от дисквалификации Теттеха. В четверг КДК РФС дисквалифицировал ганца на два матча. На 7-й минуте матча с «Арсеналом» (0:0, 29 июля) он необъяснимо грубо сыграл против Чаушича и получил прямую красную карточку. На заседании КДК Теттех принес извинения не только сопернику, но и своим партнерам по команде и болельщикам.

— Теттех действительно подвел команду — это факт. К нему будут применены санкции со стороны клуба. Благодарен всем игрокам, что сумели заработать очко, но планировали совсем другое, — сказал после матча главный тренер Дмитрий Хохлов.

«РУБИН» ГОТОВ ПРОДАВАТЬ ЕЩЕ

Казанцы по судам так отчаянно не бегают, но и у них положение выглядит со стороны далеким от идеального. Победа над «Краснодаром» (2:1, 29 июля), одержанная благодаря дублю Азмуна, должна была по идее дать положительный импульс, но, если судить по тотальному молчанию руководства, а также по поведению и высказываниям Курбана Бердыева, клубу сейчас не до пафосных речей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bl9zS75Da1k/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bl9zS75Da1k/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Just Do It!? Смотрите ролик Rubin TV с тренировки перед матчем #ДинамоРубин по ссылке в профиле?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fcrk/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> FC Rubin Kazan</a> (@fcrk) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-02T06:03:02+00:00">1 Авг 2018 в 11:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сразу после игры он на эмоциях не дождался даже первого вопроса на пресс-конференции и поспешил удалиться из зала, а позже дал понять, что с деньгами у «Рубина» дела по-прежнему обстоят печально. Потому что клуб готов расстаться сразу с тремя участниками прошедшего чемпионата мира.

— Конечно, с нашими финансами мы рассматриваем вариант продажи Азмуна, — приводит «Бизнес Online» слова главного тренера казанцев. — Интерес есть, но после чемпионата мира чуть угас, хотя сейчас опять пошли звонки и клубы интересуются. Он удачно сыграл в первой игре и опять началось.