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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Смолов может покинуть «Краснодар». Клуб готов вести диалог с потенциальными покупателями от 10 миллионов евро

Форвард Федор Смолов может покинуть «Краснодар» в текущее трансферное окно, несмотря на статус капитана команды.

Источник: РИА "Новости"

В контракте 28-летнего игрока с клубом нет опции выкупа, «быки» вольны называть любую цену, и сейчас, как подтвердили «СЭ» несколько участников рынка, «Краснодар», выслушивая предложения, готов вести диалог с двузначной цифры — от 10 миллионов евро.

В Краснодарском клубе понимают, что игрок не молодеет, а контракт с ним заканчивается через год.

По информации «СЭ», «Локомотив» хочет купить Смолова и готов рассматривать вариант в формате: 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в течение 2−4 лет.

Ранее стало известно, что футболист попал в аварию, разбив автомобиль за 9 миллионов рублей и снеся ограждение, которое коммунальщики оценили в 58 тысяч рублей.

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