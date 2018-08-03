Смолов может покинуть «Краснодар». Клуб готов вести диалог с потенциальными покупателями от 10 миллионов евро

Источник: РИА "Новости"

В контракте 28-летнего игрока с клубом нет опции выкупа, «быки» вольны называть любую цену, и сейчас, как подтвердили «СЭ» несколько участников рынка, «Краснодар», выслушивая предложения, готов вести диалог с двузначной цифры — от 10 миллионов евро.

В Краснодарском клубе понимают, что игрок не молодеет, а контракт с ним заканчивается через год.

По информации «СЭ», «Локомотив» хочет купить Смолова и готов рассматривать вариант в формате: 8 миллионов евро за трансфер и выплата денег в рассрочку в течение 2−4 лет.