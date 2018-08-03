Президент ФК «Ахмат»: Швец и Семенов не покинут команду

Семенов входил в заявку сборной России на прошедшем чемпионате мира. Швец был в резервном списке игроков национальной команды и в итоговую заявку на турнир не попал. Ранее СМИ сообщали о том, что «Зенит» и «Спартак» проявляют интерес к Швецу.

«В период межсезонья на трансферном рынке, вернее около него, происходят удивительные вещи. Нередко в СМИ появляется ложная информация о переходах игроков или о переговорах клубов и понято, что делается это определенными людьми, чтобы повысить внимание к своим клиентам, — сказал Даудов. — Относительно упомянутых вами наших футболистов: да, интерес некоторых клубов к ним есть, и было бы плохо, если игроками сборной России не интересовались ведущие клубы страны, так как это нормальный процесс. Другое дело, что не всегда клуб готов продать, отпустить ведущих футболистов — это тоже нормальное явление, так что Антон Швец и Андрей Семенов остаются нашими игроками и полны решимости помочь клубу в решении поставленных задач».

Даудов также сообщил, что в команде останется и участник чемпионата мира в составе сборной Ирана Милад Мохаммади. «Мы рады за Милада, который выступил на чемпионате мира в России в составе своей национальной сборной. Как и Андрея Семенова, мы поздравили Мохаммади с этим событием при возвращении в клуб. Конечно же, он также продолжает трудиться в клубе, и мы по-прежнему на него рассчитываем», — отметил президент клуба.

Сампайо помешала травма

Год назад в «Ахмат» пришли бразильские футболисты Филипе Сампайо и Лео Жаба, которые по окончании сезона покинули клуб.

«Для Филипе сезон выдался неоднозначным, ему приходилось выдерживать конкуренцию с другими игроками центра обороны. Когда он выходил на поле, то старался, и в этом плане никаких претензий к нему быть не может. Но травма мешала ему полноценно готовиться, он долго лечился. Контракт с ним был подписан по схеме “1+3”, и взвесив все обстоятельства, мы приняли решение не продлевать сотрудничество», — сообщил президент «Ахмата».