«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний
«СЭ» выделяет ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России.
«СЭ» выделяет ключевые дуэли центрального матча 2-го тура чемпионата России.
ГИЛЬЕРМЕ vs Александр МАКСИМЕНКО
Чемпионат России пока не порадовал нас лихой атакующей игрой, и не факт, что центральный матч следующего тура получится другим. Очень вероятно, что «Локомотив» (в первую очередь) и «Спартак» (во вторую) будут действовать с оглядкой на собственную штрафную. В таком футболе, где опасных моментов немного, и каждый — на вес золота, часто велика роль голкиперов.
Железнодорожники вряд ли могут сомневаться в своем вратаре. Гильерме опытен, харизматичен, прыгуч и надежен. Он уже спас для команды ничью в первом туре. А кто займет пост номер один в «Спартаке»? Слухи, доносящиеся из расположения
Расклад сил: 55 на 45.
Соломон КВЕРКВЕЛИЯ и Ведран ЧОРЛУКА vs ЗЕ ЛУИШ
Центр обороны на сегодня — чуть ли не единственная стабильная линия в «Локомотиве», играющая на своем истинном уровне, а Кверквелию и вовсе хочется назвать лучшим футболистом команды. Если бы не его самоотверженные броски под удары и прострелы, «Локомотив» бы и в Суперкубке пропустил гораздо раньше, и из «Уфы» едва ли уехал хотя бы с одним очком (правда, в концовке Саба не смог остановить Игбуна, заработавшего пенальти, но все равно не забившего).
Сейчас Кверквелии, скорее всего, предстоит противостоять Зе Луишу. Не исключен выход Луиза Адриану, восстановившегося после травмы, но для бразильца может найтись и другая позиция, в оттяжке или на фланге. Африканский нападающий
Расклад сил: 50 на 50.
Игорь ДЕНИСОВ и Дмитрий БАРИНОВ vs Роман ЗОБНИН и Денис ГЛУШАКОВ
Зобнин в первом туре стал лучшим футболистом «Спартака» по динамике и движению — причем как без мяча, так и с ним. Теперь у
В связи с этим особая нагрузка выпадет на лучшего опорника
Расклад сил: 45 на 55.
Мануэл ФЕРНАНДЕШ vs Квинси ПРОМЕС
Данное противостояние получится заочным — действовать друг против друга на поле два звездных футболиста вряд ли будут часто, но именно от их игры атакующий футбол двух команд зависит сильнее всего. Хотя бы потому, что в «Спартаке» партнеры в любой ситуации первым делом высматривают впереди Промеса, а в «Локомотиве» мячи примагничиваются именно к Фернандешу.
Символично, что на сегодня как голландец, так и португалец пребывают не в лучшем тонусе. В первых матчах нового сезона они, словно сговорившись, отыграли слабо. В дерби каждому необходимо прибавить. Кто проявит себя ярче, тот сделает громкую заявку на победу своего клуба.
Расклад сил: 50 на 50.
Владислав ИГНАТЬЕВ И Джефферсон ФАРФАН vs Дмитрий КОМБАРОВ и Сальваторе БОККЕТТИ
Зона левого фланга
Сейчас нагрузка наверняка станет гораздо выше. Справа у железнодорожников резвый правый защитник Игнатьев, также здесь часто оказывается Фарфан — на какой бы позиции не вышел. Даже если перуанец появится на острие вместо Эдера, все равно будет часто смещаться в сторону. С участием Алексея Миранчука эта троица перегружает фланги, и в штрафную следуют очень опасные прострелы и навесы. Вспомним также, что на этом крае у
Расклад сил: 55 на 45.