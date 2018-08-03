«Локомотив» — «Спартак». Пять главных противостояний

Источник: Спорт-Экспресс

ГИЛЬЕРМЕ vs Александр МАКСИМЕНКО

Чемпионат России пока не порадовал нас лихой атакующей игрой, и не факт, что центральный матч следующего тура получится другим. Очень вероятно, что «Локомотив» (в первую очередь) и «Спартак» (во вторую) будут действовать с оглядкой на собственную штрафную. В таком футболе, где опасных моментов немного, и каждый — на вес золота, часто велика роль голкиперов.

Железнодорожники вряд ли могут сомневаться в своем вратаре. Гильерме опытен, харизматичен, прыгуч и надежен. Он уже спас для команды ничью в первом туре. А кто займет пост номер один в «Спартаке»? Слухи, доносящиеся из расположения красно-белых, убедительно шепчут, что Каррера опять бросит в бой 20-летнего Максименко. Талант Александра, отыгравшего «на ноль» с «Оренбургом», но оставшегося тогда без работы, бесспорен. Только хватит ли ему крепости нервов для демонстрации всех лучших качеств? Кое-какой риск в этом возможном шаге тренерского штаба прослеживается. И оттого вратарская дуэль смотрится еще любопытнее.

Расклад сил: 55 на 45.

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Соломон КВЕРКВЕЛИЯ и Ведран ЧОРЛУКА vs ЗЕ ЛУИШ

Центр обороны на сегодня — чуть ли не единственная стабильная линия в «Локомотиве», играющая на своем истинном уровне, а Кверквелию и вовсе хочется назвать лучшим футболистом команды. Если бы не его самоотверженные броски под удары и прострелы, «Локомотив» бы и в Суперкубке пропустил гораздо раньше, и из «Уфы» едва ли уехал хотя бы с одним очком (правда, в концовке Саба не смог остановить Игбуна, заработавшего пенальти, но все равно не забившего).

Сейчас Кверквелии, скорее всего, предстоит противостоять Зе Луишу. Не исключен выход Луиза Адриану, восстановившегося после травмы, но для бразильца может найтись и другая позиция, в оттяжке или на фланге. Африканский нападающий по-прежнему очень важен с точки зрения выхода в атаку, дает огромный объем работы, и Кверквелии с Чорлукой необходимо постараться не уступить ему в борьбе. Иначе «Спартак» получит преимущество на подступах к чужой штрафной.

Расклад сил: 50 на 50.

Игорь ДЕНИСОВ и Дмитрий БАРИНОВ vs Роман ЗОБНИН и Денис ГЛУШАКОВ

Зобнин в первом туре стал лучшим футболистом «Спартака» по динамике и движению — причем как без мяча, так и с ним. Теперь у красно-белых есть несколько вариантов выхода из обороны: даже если «Локомотив» перекроет кислород Фернанду, железнодорожникам необходимо также позаботиться о рывках Зобнина, который может самостоятельно протащить мяч к штрафной и, как показывает практика последних игр за сборную и клуб, неплохо выстрелить издали. Очень активным в первом туре против «Оренбурга» оказался и Глушаков, часто набегавший в штрафную вторым темпом и поучаствовавший в голе.



В связи с этим особая нагрузка выпадет на лучшего опорника красно-зеленых Игоря Денисова и его партнера — Баринова, Тарасова или новичка Крыховяка. Им явно придется потрудиться усерднее, чем в Уфе. Многое в характере дерби зависит именно от дуэлей двух центральных зон.



Расклад сил: 45 на 55.

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Мануэл ФЕРНАНДЕШ vs Квинси ПРОМЕС

Данное противостояние получится заочным — действовать друг против друга на поле два звездных футболиста вряд ли будут часто, но именно от их игры атакующий футбол двух команд зависит сильнее всего. Хотя бы потому, что в «Спартаке» партнеры в любой ситуации первым делом высматривают впереди Промеса, а в «Локомотиве» мячи примагничиваются именно к Фернандешу.

Символично, что на сегодня как голландец, так и португалец пребывают не в лучшем тонусе. В первых матчах нового сезона они, словно сговорившись, отыграли слабо. В дерби каждому необходимо прибавить. Кто проявит себя ярче, тот сделает громкую заявку на победу своего клуба.

Расклад сил: 50 на 50.

Владислав ИГНАТЬЕВ И Джефферсон ФАРФАН vs Дмитрий КОМБАРОВ и Сальваторе БОККЕТТИ

Зона левого фланга красно-белых может оказаться в данной игре стратегически одной из самых важных. Скорее всего, в основе появится Комбаров, поскольку в первом туре против «Оренбурга» он проявил себя здорово. Но в том матче Дмитрий сосредоточился на атакующих действиях, а оборонительных сложностей соперник перед ним не ставил.

Сейчас нагрузка наверняка станет гораздо выше. Справа у железнодорожников резвый правый защитник Игнатьев, также здесь часто оказывается Фарфан — на какой бы позиции не вышел. Даже если перуанец появится на острие вместо Эдера, все равно будет часто смещаться в сторону. С участием Алексея Миранчука эта троица перегружает фланги, и в штрафную следуют очень опасные прострелы и навесы. Вспомним также, что на этом крае у красно-белых Промес, который не очень любит обороняться. Поэтому от хладнокровия, надежности и взаимопонимания Комбарова и Боккетти, который должен успевать на подстраховку, зависит очень многое.