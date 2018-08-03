«Локомотив» рассматривает вариант приобретения Азмуна
Менеджмент «Локомотива» рассматривает возможность приобрести нападающего «Рубина» Сердара Азмуна, сообщает «Реальное время».
Менеджмент «Локомотива» рассматривает возможность приобрести нападающего «Рубина» Сердара Азмуна, сообщает «Реальное время».
Отмечается, что после неудачного для игрока чемпионата мира—2018 (ни одного гола в трёх матчах) на него снизилась цена.
«Локомотив» рассматривает 23-летнего форварда в качестве возможного усиления атаки и может сделать официальное предложение в ближайшее время.
В первом туре РПЛ в домашнем матче с «Краснодаром» (2:1) иранский футболист оформил дубль и принёс «Рубину» победу. В прошлом сезоне Азмун сыграл за казанскую команду 26 матчей, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.