«Локомотив» рассматривает вариант приобретения Азмуна

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что после неудачного для игрока чемпионата мира—2018 (ни одного гола в трёх матчах) на него снизилась цена.

«Локомотив» рассматривает 23-летнего форварда в качестве возможного усиления атаки и может сделать официальное предложение в ближайшее время.