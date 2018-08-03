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14:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» рассматривает вариант приобретения Азмуна

Менеджмент «Локомотива» рассматривает возможность приобрести нападающего «Рубина» Сердара Азмуна, сообщает «Реальное время».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что после неудачного для игрока чемпионата мира—2018 (ни одного гола в трёх матчах) на него снизилась цена.

«Локомотив» рассматривает 23-летнего форварда в качестве возможного усиления атаки и может сделать официальное предложение в ближайшее время.

В первом туре РПЛ в домашнем матче с «Краснодаром» (2:1) иранский футболист оформил дубль и принёс «Рубину» победу. В прошлом сезоне Азмун сыграл за казанскую команду 26 матчей, забил пять мячей и сделал три голевые передачи.

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