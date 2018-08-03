Главный тренер «Уфы» Томаров — новый Семак? Рассказываем о человеке-загадке РПЛ

Источник: Советский спорт

СВОЙ В ДОСКУ

Есть же люди плоть от плоти свои. Чтобы в доску. Так вот Сергей Томаров именно такой. Он родился в Башкирии (скромный город Мелеуз), здесь же играл в футбол, в этом же регионе получал образование и тут состоялся как футбольный тренер. Пока без опыта больших побед и таких же поражений, но все же. Главное — человек свой.

Томаров знаком с нынешним президентом «Уфы» Шамилем Газизовым со студенческих лет. Тогда мужчины часто играли против друг друга в студенческой мини-футбольной лиге. Газизов как и Томаров — выходцы из мини-футбола, хотя второй какое-то время поиграл в большой футбол, во втором дивизионе за «Нефтяник» (2004). В карьере Сергея были масса любительских, полупрофессиональных и профессиональных клубов региона, начиная с уфимского «Строителя» (2000) и заканчивая «Нефтемашем» из Ишимбая.

С 2007 по 2009 годы выступал Томаров выступал в Высшей мини-футбольной лиге, а после окончания профессиональной карьеры получил высшее педагогическое образование (защитил кандидатскую по теме «Эффективность различных вариантов организации и содержания учебных занятий по физическому воспитанию студентов (на примере мини-футбола)»). Какое-то время Томаров даже преподавал в Авиационном университете, а в 2011 году после защиты диссертации вошел в тренерский штаб «Уфы».

УЖЕ РУКОВОДИЛ «УФОЙ», ПОБЕЖДАЛ «СПАРТАК»

После успеха уфимцев в прошлом сезоне и выхода в квалификацию Лиги Европы и ожидаемого переезда Сергея Семака в Питер, Сергею предложили возглавить команду. И это правильно, ведь не зря же тренер находится семь лет в системе клуба, работает на его благо и является одним из определяющих специалистов в организации игры. Но это не первый раз, когда Томаров руководит «Уфой».

Сергей пришел в «Уфу», когда клубу было два года. За годы в тренерском штабе Томаров успел поработать с Андреем Канчельскисом, Игорем Колывановым, Евгением Перевертайло, Виктором Гончаренко и Сергеем Семаком. Что касается Перевертайло, то именно его Томаров сменил на посту главного тренера (с приставкой и. о.) в мае 2016 года, победил «Спартак» (3:1) И помог своему клубу избежать стыков по итогам сезона.

ТОЛЬКО УЧИТСЯ НА КАТЕГОРИЮ PRO

На данный момент у Сергея есть тренерская лицензия УЕФА категории А, что абсолютно спокойно позволяет ему руководить командой во внутреннем чемпионате, но чтобы делать то же самое в еврокубках, ему необходимо либо иметь категорию Pro, либо на момент работы главным тренером проходить обучение. В этом году Томаров должен получить наивысшую тренерскую категорию. Отметим, что такая же проблема есть у Мурада Мусаева («Краснодар») и Александра Кержакова (Сборная России U-17).

ТОМАРОВ — НОВЫЙ СЕМАК ИЛИ ГОНЧАРЕНКО?

Пока сказать сложно. Во-первых, прошло мало времени, а во-вторых, у Семака нереальный бэкграунд игрока, образ примерного семьянина и настоящего мужчины. Все это неотделимо связано с восприятием Семака. Скорее стоит сказать о параллелях с Виктором Гончаренко, ведь о нем как о футболисте мы ничего не слышали. А вот как молодой тренер Гончаренко еще до переезда в Россию успел пошуметь в Европе, когда вывел БАТЭ в групповой этап Лиги чемпионов и хлопнул там «Баварию» (3:1).