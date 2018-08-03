«Динамо» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч второго утра РПЛ
Московское «Динамо» и казанский «Рубин» определились с составами на матч второго тура Российской
Московское «Динамо» и казанский «Рубин» определились с составами на матч второго тура Российской
«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Холмен, Жоаозиньо, Соу, Черных, Луценко, Панченко.
«Рубин»: Джанаев, Сесар Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико Флорес, Уремович, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун.
Матч состоится 3 августа в 19.30 по московскому времени на стадионе «Арена Химки».
Ранее сообщалось, что матч «Рубин» — «Зенит» состоится на день позже.