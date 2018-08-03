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19:34 (мск), источник: Газета.Ру

«Динамо» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч второго утра РПЛ

Московское «Динамо» и казанский «Рубин» определились с составами на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Динамо»: Шунин, Козлов, Рыков, Морозов, Шунич, Холмен, Жоаозиньо, Соу, Черных, Луценко, Панченко.

«Рубин»: Джанаев, Сесар Навас, Цаллагов, Байрамян, Чико Флорес, Уремович, Камболов, Могилевец, Коновалов, Полоз, Азмун.

Матч состоится 3 августа в 19.30 по московскому времени на стадионе «Арена Химки».

Ранее сообщалось, что матч «Рубин» — «Зенит» состоится на день позже.

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