Гончаренко: Уход Березуцких и Игнашевича из ЦСКА — не повод для паники

Источник: РИА "Новости"

«Этим летом у нас обновляется вся команда. Давайте начнём с обороны. Ушли братья и Игнашевич, пришли Чернов, Магнуссон и Бекао. По количеству получается одно и то же. Что по качеству? Пока мы присматриваемся, делаем выводы, как лучше использовать сильные стороны наших защитников с максимальной пользой. Понятно, что команду покинули защитники высочайшего уровня — достаточно вспомнить, сколько титулов выиграл с ними ЦСКА. Сейчас их нет среди нас, но это вовсе не повод для паники. Ещё раз скажу: трудности меня не пугают. Надо работать и смотреть только вперёд.

Из полузащитников ушли Вернблум, Натхо, Миланов. Теперь будет сложнее, ведь команду покинул ещё и Головин. Он давал команде движение, выносливость, помогал обороне и при этом был нацелен на созидание. Безусловно, такого футболиста очень сложно заменить. Как, впрочем, и Витиньо, который покинул клуб после Суперкубка России. В атаке с уходом Мусы мы можем потерять в скорости. Стараемся урегулировать этот момент.

Помнится, в последние годы то и дело говорили, что у нас команда старая, и вот теперь она резко помолодела. В любом коллективе важную роль играют опытные футболисты, не сомневаюсь, что так будет и у нас. Акинфеев, Фернандес, Щенников, Набабкин, тот же Магнуссон, которого также можно назвать достаточно опытным игроком.

Мы строим новую команду, и должны сделать её боеспособной. Возможно, не всегда станем отталкиваться от своей игры, но в главном болельщики могут быть полностью уверены: команда в каждом матче оставит все силы на поле и сделает всё, чтобы добиться положительного результата, — приводит слова Гончаренко из программки № 1 официальный сайт ЦСКА.