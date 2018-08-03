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22:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Азмун сломался — Полоз забил. «Динамо» и «Рубин» сыграли вничью

Казанская команда временно возглавила турнирную таблицу чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Хохлов сильнее обстоятельств

«Динамо» так и не дождалось пока нового стадиона и продолжает принимать соперников в Химках. Где чисто логистически не приходится рассчитывать на аншлаги. В пятницу на трибунах собралось менее шести тысяч человек.

— «Динамо» судится с Ташаевым, ушедшим в «Спартак» благодаря странному, по версии бело-голубых, пункту в контракте о небольших отступных.

— «Динамо» разбирается с посредниками, проводившими зимой трансфер Рауша.

— «Динамо» лишилось из-за глупейшего и грубейшего фола в Туле Теттеха — системообразующего игрока.

Но вопреки всем этим имеющим и не имеющим отношение к футболу напастям московская команда здорово играет.

Еще по весне было видно, что Дмитрию Хохлову удается выстраивать симпатичную команду при не самых больших финансовых возможностях.

В итоге «Динамо» не только выполнило задачу по сохранению прописки в премьер-лиге, но и поднялось по таблице в первую половину, попутно лишив главного недруга — «Спартак» — прямой путевки в группу Лиги чемпионов.

В первом туре нынешнего сезона (с «Арсеналом» — 0:0), оставшись в меньшинстве в самом дебюте, бело-голубые показали себя мощной силой, сплоченной бандой, если хотите. Чего стоят феноменальные показатели Соу, который один совершил больше подборов, чем вся команда соперника.

А в домашнем матче, послушав по случаю открытия сезона гимн России в живом исполнении духового оркестра, динамовцы помчались вперед — забивать свой первый гол образца-2018/19.

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Причем достаточно быстро в этом деле преуспели. Атаковали хозяева смело и размашисто. Защитники здорово забрасывали мячи в линию нападения, что регулярно приводило к остроте у ворот Джанаева. Сначала Черных опередил оппонентов, но неудачно обработал мяч и толком не пробил. Затем малыш Жоаузинью головой (!) пробил в перекладину, оставшись на дальней штанге в одиночестве после подачи Луценко. А потом Черных после перевода Хольмена на фланг и шикарного навеса Жоаузинью забил головой в падении — мяч, ударившись о перекладину, залетел в сетку. Это было зрелищно.

Азмун попал под Рыкова и не встал

«Рубин» в отличие от москвичей в первом матче (против «Краснодара» — 2:1) в меньшинстве не оставался и дважды забил. Однако на этот раз впереди у казанской команды долго совсем ничего не получалось. За весь первый тайм гости, по сути, имели только один полноценный момент, когда Полоз пробил со штрафного, а Шунин в эффектном прыжке мяч отразил. Своего бразильца а-ля Жоаузинью у Бердыева не нашлось, несмотря на бордово-зеленую форму, едва ли не копирующую «Флуминенсе».

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А ведь еще выбыл из строя Азмун…

Звездный иранец не смог продолжить игру после того, как его встретил не жестокий, но очень жесткий футболист Рыков. Азмун рухнул на газон, схватившись за бедро, и покинул поле уже на носилках. Вышедший на замену Бухаров, при всем к нему уважении, на сегодня не столь грозен. В итоге до перерыва «Рубин» выглядел весьма беззубо. Да и в обороне ошибался много. Особенно чудил молодой Уремович.

С возвращением, Полоз

Второй тайм поначалу, как показалось, был продолжением первого — Черных здорово пробил внешней стороной стопы, а Джанаев спас ворота. Но затем случилось неожиданное: Могилевец, получив мяч от Цаллагова, аккуратным умным пасом нашел в штрафной Полоза, и тот хлестким ударом низом из-под защитника пробил в дальний угол. Это первый мяч форварда с сентября прошлого года — в «Зените», который отдал игрока в аренду, у него не сложилось. Но Бердыев лучше знает сильные стороны Полоза. А главное — умеет их раскрывать.

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Когда счет сравнялся, на первый план вышла фигура судьи из Сочи по фамилии Кукуян. Претензии к нему и его бригаде возникали регулярно. У обеих сторон. В основном не нравилась тренерским скамейкам реакция арбитра при фолах.

При этом явного преимущества ни у кого не было. Разве что чем ближе был финальный свисток, тем очевиднее становилось превосходство «Рубина» в физической готовности. По этой причине уставшие динамовцы в концовке стали действовать нервознее. И только Соу снова был бесподобен в подборах, отборах и выносах.

Однако моментов все равно особо не было. У хозяев опасно бил со штрафного Жоаузинью. У казанцев здорово били Коновалов и Камболов. И все. В итоге — справедливая ничья.

Динамо М 1:1
Первый тайм: 1:0
Рубин
3.08.2018, 19:30 Зрители: 5841 основной раунд: 2-й тур Арена Химки
Главные тренеры
Дмитрий Хохлов Курбан Бердыев
Голы
14′ Федор Черных (Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью, С. Хольмен) 13
10 Дмитрий Полоз (П. Могилевец, И. Цаллагов) 51′
Составы
Антон Шунин (к) 1
Алексей Козлов 25
35′ Самба Соу 27
Себастьян Хольмен 3
Владимир Рыков 4
Тони Шуньич 44
45+1′ Кирилл Панченко 8
Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью 22
76′ Григорий Морозов 2
Иван Темников 11
88′ Федор Черных 13
Константин Рауш 34
63′ Евгений Луценко 48
64′ Евгений Марков 7
35 Сослан Джанаев
19 Хорен Байрамян
3 Ибрагим Цаллагов
4 Флорес Чико
44 Гонсалес Сесар Навас (к)
15 Игорь Коновалов
18 Павел Могилевец
88 Руслан Камболов
10 Дмитрий Полоз
5 Филип Уремович 46′
80 Егор Сорокин
20 Сердар Азмун 19′
11 Александр Бухаров
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 7
4 Удары в створ 5
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 4
17 Фолы 8
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Павел Кукуян (Сочи, Россия)
Боковой судья Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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