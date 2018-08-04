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12:39 (мск), источник: ТАСС

РФС решит вопрос по дате матча «Уфа» — «Краснодар» в понедельник

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) в понедельник решит вопрос по поводу даты проведения матча третьего тура чемпионата России «Уфа» — «Краснодар», который изначально был запланирован на 13 августа, но может быть перенесен из-за участия уфимского клуба в игре Лиги Европы. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Прогресом» из Люксембурга и российской «Уфой» на следующий день после матча башкирского клуба с «Краснодаром», который запланирован на 13 августа.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 3, 13.08.2018, 17:30
Уфа
-Краснодар-

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила в тот же день с заявлением, что при таком случае проведение матча «Уфа» — «Краснодар» представляется невозможным. В настоящий момент «Уфа» и РПЛ проводят по данному вопросу консультации.

В субботу генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сообщил ТАСС, что «Уфа» обратилась в РПЛ с просьбой перенести матч с «Краснодаром» на резервный день.

«В понедельник мы будем общаться со всеми сторонами — с “Уфой”, УЕФА, премьер-лигой. Будем этим заниматься, в понедельник все решим. Это не такой серьезный вопрос, такие корректировки по датам бывают во многих странах», — сказал Куликов.

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