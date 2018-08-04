РФС решит вопрос по дате матча «Уфа» — «Краснодар» в понедельник

Источник: РИА "Новости"

В пятницу стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Прогресом» из Люксембурга и российской «Уфой» на следующий день после матча башкирского клуба с «Краснодаром», который запланирован на 13 августа.

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила в тот же день с заявлением, что при таком случае проведение матча «Уфа» — «Краснодар» представляется невозможным. В настоящий момент «Уфа» и РПЛ проводят по данному вопросу консультации.

В субботу генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов сообщил ТАСС, что «Уфа» обратилась в РПЛ с просьбой перенести матч с «Краснодаром» на резервный день.