«В Россию прилетел пораньше ради дерби. Обыграем “Спартак” 2:1». Первое интервью Хеведеса в «Локо»

Источник: Sport24

— После выступления за «Шальке» и «Ювентус», что значит для вас переезд в Россию?

— Я с нетерпением жду знакомства с новой страной и «Локомотивом». Я провел хорошее время в «Ювентусе», был рад познакомиться с новой культурой, выучить язык и получить опыт, отличный от игры в Германии. К сожалению, я мало знаю о российской лиге, так как она не очень популярна в Германии. Но я знаю, что здесь собраны сильные команды.

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— Как долго вы думали над переходом?

— Обычно ты просто сравниваешь разные предложения и выбираешь то, которое тебе больше подходит. Я много общался со спортивным директором «Локомотива» Эриком Штоффельсхаусом. Мы знакомы около 15 лет, вместе работали в «Шальке». Он был одним из тех людей, которые сделали меня тем, кем я являюсь сейчас. Хорошо, что он есть в «Локомотиве» и я могу на него положиться. Кстати, я уже даже пытался учить русский, но это не так просто для немца. Я приложу все усилия, так как это знак уважения. Если ты работаешь в другой стране, то ты должен говорить на ее языке.

— Вы играли вместе с Джефферсоном Фарфанам. Советовались ли с ним до перехода?

— Мы играли вместе, и это было одним из самых замечательных моментов карьеры. Но я не говорил с ним, потому что хотел принять собственное решение, чтобы никакие факторы не влияли на мой личный выбор. Он основывался исключительно на моем опыте. Тем не менее я очень рад оказаться снова в одной команде с Фарфаном, он один из лучших игроков. Он часто мне ассистировал, а я забивал головой после его пасов! Здорово, что мы снова играем вместе.

— Как друзья по сборной Германии отнеслись к выбору?

— Смена клуба — это всегда личное решение. Я рад, что перешел в амбиозный и интерсный клуб, который играет в Лиге чемпионов. «Локо» выиграл чемпионат в прошлом году и становится лучше с каждым днем. И мне важно помочь ему в этом.

— Знаете ли вы кого-то из российских игроков?

— Конечно. Я следил за сборной России на чемпионате мира, но, честно говоря, мне очень тяжело произносить русские фамилии, так что я лучше не буду.

— Что стало вашей мотивацией при переходе?

— Я хочу, чтобы «Локо» продолжал добиваться больших успехов в РПЛ, это один из главных приоритетов для нас. Мы должны защитить титул чемпиона, но это будет тяжело. В России много сильных клубов, например, «Спартак». Приятным бонусом будет успешное выступление в Личе чемпионов. Возможно, мы не входим в число фавторитов, но сделаем все, чтобы выйти из группы и пройти как можно дальше. В конце посмотрим, насколько мы добьемся успеха.

— Будете сегодня на игре со «Спартаком»?

— Конечно. Когда мы обо всем договорились с клубом, я хотел прилететь в Россию как можно раньше, чтобы посетить игру. Надеюсь на победу, это будет большой шаг в чемпионате. Думаю, мы победим 2:1.

— Какие слова вы знаете на русском?

— Privet, Spasibo… Какие-то слова я уже знаю, но нужно время. В прошлом году я учил итальянский и довольно хорошо преуспел в этом. Он не идеален, но я был в состоянии говорить на нем. Надеюсь, в России изучение языка тоже пойдет быстро.

— Значит, через год мы сможем взять у вас интервью на русском?

— Моя главная цель — заговорить по-русски. Не знаю, сколько времени это займет. Я еще не понимаю, насколько сложен этот язык. Но произношение дается нелегко… Эти странные буквы! Но это интересный вызов для меня.

— Когда вы присоединитесь к команде на тренировках?

— Не знаю, но, надеюсь, как можно раньше. Я нахожусь в хорошей форме — проходил предсезонную подготовку в Германии. Но РПЛ начинается раньше Бундеслиги, поэтому сначала обсудим все детали с тренером. Надеюсь, что скоро выйду на поле.

— Что можете сказать болельщикам?

— Я очень рад быть здесь, с нетерпением жду встречи с командой, фанатами и хочу как можно быстрее побывать на стадионе. Надеюсь, что этот сезон будет успешен для меня и команды.