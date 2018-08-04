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15:48 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Анжи» могут продолжить подготовку в Подольске после матча со «Спартаком»

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Основной состав махачкалинского футбольного клуба «Анжи» после матча третьего тура чемпионата России со «Спартаком» может продолжить жить и тренироваться в подмосковном Подольске. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

Источник: РИА "Новости"

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Анжи» состоится 11 августа.

«В данный момент основной состав находится в Подольске, поскольку нам это выгодно, прежде всего, экономически. Есть договоренность, что команда останется там до матча со “Спартаком”, но есть ощущение, что мы продолжим там базироваться. Пока конкретных договоренностей нет — все будет зависеть от того, как решится вопрос с финансированием клуба», — сказал Флегонтов.

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Тур 3, 11.08.2018, 19:00
Спартак М
-Анжи-

Флегонтов сообщил, что несмотря на тяжелое финансовое положение, основной и молодежный составы махачкалинцев отправятся на матч второго тура в Уфу. «Наши команды будут в этих играх участвовать. К сожалению, мы так и не нашли денег, чтобы приобрести авиабилеты для молодежного состава, и было решено, к сожалению, отправить молодежную команду в Уфу на автобусе, а оттуда она так же на автобусе отправится на игру со “Спартаком” в Москву. Это, конечно, плохо, поскольку дорога очень большая и ребята устанут, но срывать эти матчи мы не имеем права», — подчеркнул он.

Матч первого тура молодежного первенства в Екатеринбурге с «Уралом», по словам Флегонтова, был перенесен после соответствующего обращения «Анжи». «Дата будет определена позднее по согласованию между клубами», — отметил генеральный директор клуба.

Флегонтов отметил, что работа по поиску спонсоров клубом продолжает вестись. «Мы, и в первую очередь наш президент Осман Гаирбекович Кадиев, ведем по привлечению спонсоров большую работу. Долги клуба достаточно велики и цена финансирования клуба немаленькая. Поэтому должен быть крупный спонсор, каким был раньше Керимов, но пока такого спонсора нет», — сказал он.

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