Футболисты «Анжи» могут продолжить подготовку в Подольске после матча со «Спартаком»

Источник: РИА "Новости"

Матч третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Анжи» состоится 11 августа.

«В данный момент основной состав находится в Подольске, поскольку нам это выгодно, прежде всего, экономически. Есть договоренность, что команда останется там до матча со “Спартаком”, но есть ощущение, что мы продолжим там базироваться. Пока конкретных договоренностей нет — все будет зависеть от того, как решится вопрос с финансированием клуба», — сказал Флегонтов.

Флегонтов сообщил, что несмотря на тяжелое финансовое положение, основной и молодежный составы махачкалинцев отправятся на матч второго тура в Уфу. «Наши команды будут в этих играх участвовать. К сожалению, мы так и не нашли денег, чтобы приобрести авиабилеты для молодежного состава, и было решено, к сожалению, отправить молодежную команду в Уфу на автобусе, а оттуда она так же на автобусе отправится на игру со “Спартаком” в Москву. Это, конечно, плохо, поскольку дорога очень большая и ребята устанут, но срывать эти матчи мы не имеем права», — подчеркнул он.

Матч первого тура молодежного первенства в Екатеринбурге с «Уралом», по словам Флегонтова, был перенесен после соответствующего обращения «Анжи». «Дата будет определена позднее по согласованию между клубами», — отметил генеральный директор клуба.