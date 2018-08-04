Гол Шатова принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» на своем поле обыграли тульский «Арсенал» в матче второго тура чемпионата России.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» на своем поле обыграли тульский «Арсенал» в матче второго тура чемпионата России.
Субботний матч на стадионе «Санкт-Петербург» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 61-й минуте ударом со штрафного забил Олег Шатов. На игре присутствовали 47004 зрителя.
Следующий матч
|Сергей Семак
|Олег Кононов
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|1
|11
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|2
|13
|Угловые
|0
|15
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)