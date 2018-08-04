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18:47 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Шатова принес «Зениту» победу над «Арсеналом»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» на своем поле обыграли тульский «Арсенал» в матче второго тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Субботний матч на стадионе «Санкт-Петербург» завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Гол на 61-й минуте ударом со штрафного забил Олег Шатов. На игре присутствовали 47004 зрителя.

Следующий матч премьер-лиги «Зенит» проведет 13 августа в Казани против «Рубина». «Арсенал» днем ранее примет «Ахмат» из Грозного.

Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
4.08.2018, 16:30 Зрители: 47004 основной раунд: 2-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Олег Кононов
Голы
61′ Олег Шатов 17
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
76′ Эльмир Набиуллин 15
Бранислав Иванович (к) 6
Миха Мевля 23
Кристиан Нобоа 16
Артем Дзюба 22
Олег Шатов 17
50′ 90′ Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
81′ Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
62′ Роберт Мак 20
Эмилиано Ариэль Ригони 10
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
14 Анри Хагуш
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава 90′
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
23 Игорь Горбатенко
22 Даниил Лесовой 67′
78 Зелимхан Бакаев
7 Кантемир Берхамов 56′
70 Георгий Костадинов
10 Эванс Кангва 76′
80 Ярослав Ивакин
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
13 Угловые 0
15 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
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