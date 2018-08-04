Дзюба: Не стал бы праздновать гол в ворота «Арсенала»

Дзюба провел в аренде в «Арсенале» весеннюю часть чемпионата России-2017/18 и забил 6 голов в 10 матчах.
«Можно сказать, что в моменте с голом я чиркнул по мячу, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол! На самом деле, если бы я забил “Арсеналу”, то однозначно бы не праздновал. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира», — сказал Дзюба журналистам.
«Было тяжело, но мы выиграли заслуженно. Ребята из Тулы — красавцы, бойцы. В России нет ни одной команды, которую было бы легко обыгрывать, такую плотную оборону взламывать непросто. У “Арсенала” упертые ребята, я знаю это не понаслышке. Считаю, что счет не совсем по игре, но нам есть, над чем работать — над реализацией», — заявил Дзюба.
«Зенит» в субботу обыграл тульский «Арсенал» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте счет ударом со штрафного забил Олег Шатов. Следующий матч премьер-лиги «Зенит» проведет 13 августа в Казани против «Рубина».