Дзюба: Не стал бы праздновать гол в ворота «Арсенала»

«Можно сказать, что в моменте с голом я чиркнул по мячу, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол! На самом деле, если бы я забил “Арсеналу”, то однозначно бы не праздновал. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира», — сказал Дзюба журналистам.