Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг1
Черноморец Од1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив М0
Спартак М0
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нижний Новгород2
Чертаново1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор1
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел3
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
17:45
Армавир1
Тамбов3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ворскла1
Львов0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит1
Арсенал Т0
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки3
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
15:00
Тюмень0
Краснодар-21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь1
Зенит-20
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Краснодар2
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь1
Спартак-20
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск2
Мордовия1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч0
Балтика0
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
21:33 (мск), источник: Р-Спорт

Дзюба: Не стал бы праздновать гол в ворота «Арсенала»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба заявил, что не стал бы праздновать, если бы ему удалось забить гол в ворота тульского «Арсенала».

Источник: РИА "Новости"

Дзюба провел в аренде в «Арсенале» весеннюю часть чемпионата России-2017/18 и забил 6 голов в 10 матчах.

«Можно сказать, что в моменте с голом я чиркнул по мячу, чтобы Шатову было обидно, а то он так радуется! Я задел мяч, это мой гол! На самом деле, если бы я забил “Арсеналу”, то однозначно бы не праздновал. Это принципиальная позиция. Я очень благодарен этой команде, ведь если бы не она, я бы не поехал на чемпионат мира», — сказал Дзюба журналистам.

«Было тяжело, но мы выиграли заслуженно. Ребята из Тулы — красавцы, бойцы. В России нет ни одной команды, которую было бы легко обыгрывать, такую плотную оборону взламывать непросто. У “Арсенала” упертые ребята, я знаю это не понаслышке. Считаю, что счет не совсем по игре, но нам есть, над чем работать — над реализацией», — заявил Дзюба.

«Зенит» в субботу обыграл тульский «Арсенал» в матче второго тура чемпионата России со счетом 1:0. Единственный гол на 61-й минуте счет ударом со штрафного забил Олег Шатов. Следующий матч премьер-лиги «Зенит» проведет 13 августа в Казани против «Рубина».

Зенит 1:0
Первый тайм: 0:0
Арсенал Т
4.08.2018, 16:30 Зрители: 47004 основной раунд: 2-й тур Санкт-Петербург
Главные тренеры
Сергей Семак Олег Кононов
Голы
61′ Олег Шатов 17
Составы
Андрей Лунев 99
Игорь Смольников 19
76′ Эльмир Набиуллин 15
Бранислав Иванович (к) 6
Миха Мевля 23
Кристиан Нобоа 16
Артем Дзюба 22
Олег Шатов 17
50′ 90′ Леандро Паредес 5
Матиас Краневиттер 8
81′ Далер Кузяев 14
Себастьян Дриусси 11
62′ Роберт Мак 20
Эмилиано Ариэль Ригони 10
36 Михаил Левашов
9 Кирилл Комбаров (к)
14 Анри Хагуш
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава 90′
11 Сергей Ткачев
20 Горан Чаушич
23 Игорь Горбатенко
22 Даниил Лесовой 67′
78 Зелимхан Бакаев
7 Кантемир Берхамов 56′
70 Георгий Костадинов
10 Эванс Кангва 76′
80 Ярослав Ивакин
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 1
11 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 2
13 Угловые 0
15 Фолы 15
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые громкие ДТП с участием российских футболистов
Американская модель лишилась грудного импланта из-за хоккейной шайбы
Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями
Гол Шатова принес «Зениту» победу над «Арсеналом»
ПСЖ разгромил «Монако» в Суперкубке Франции по футболу
«Реал» согласился продать лучшего игрока чемпионата мира
Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров
СКА обыграл «Сочи» в предсезонном турнире Sochi Hockey Open
Российские пловцы выиграли серебро в смешанной кролевой эстафете
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка