Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями
Матч, который все ждали, закончился без голов.
Матч, который все ждали, закончился без голов.
Весь день в Черкизове погода не могла определиться с настроением. Ливень меняло солнце, сухую духоту — парилка. За час до матча болельщики ходили по территории «РЖД Арены», прыгая через лужи.
Конфликтов не было вообще, максимум — громкие споры. В метро несколько болельщиков «Локомотива» и «Спартака» на весь вагон спорили про итоги прошлого сезона. Здоровые мужики, с татуировками и короткими стрижками, но без намека на конфликт.
Зато уже на стадионе с самого начала вернулся российский футбол. «Проститутки из Черкизова» сменяли «Проститутки играют в «Спартаке». Плюс любимый заряд Дмитрия Баринова.
За первый тайм Юрий Сёмин несколько раз чуть не убил арбитров и устроил ливень из бутылки воды. «Локомотив» играл плохо — атак практически не было, в обороне постоянно возникали ошибки. Самое удивительно было видеть регулярные косяки со стороны Игоря Денисова. Он несколько раз очень плохо отдавал мяч партнерам на своей половине поля. В этой ситуации лучшим стал Гжегож Крыховяк, проводивший свой первый матч в России. Поляк не пытался изобретать, отдавал либо короткие передачи, либо диагонали подальше от ворот. При этом полузащитник практически всегда оставался свободен для передач партнеров. И исправлял их ошибки. Сравнительная статистика Крыховяка и Денисова по единоборствам: уже после первого тайма было 10 (7 удачных) у поляка, 2 (1) — у капитана.
«Спартак» атаковал много и временами очень красиво. Пропуски мяча на партнеров, удар Зе Луиша через себя — все это было очень опасно, но забить не получалось. В середине тайма гости чуть не остались без своего капитана: Глушаков получил по голове после столкновения. Но вернулся на поле — в специальном шлеме. Доиграл так до перерыва, но на второй тайм надевать не стал.
— На какой минуте Владислав Игнатьев проклял эту игру? Промес регулярно либо убегал от него, либо накручивал на дриблинге.
— До матча перед стадионом группа пацанов требовала, чтобы им на щеках нарисовали
— 22 027 человек на домашнем дерби после чемпионата мира, в статусе чемпиона. И минимум треть из пришедших — болельщики «Спартака». Это. Очень. Плохо.
— Поместить на анонс матча со «Спартаком» Дмитрия Баринова — очень тонкая самоирония «Локомотива». Полузащитник забивал «Спартаку» в прошлом сезоне. А потом вспоминал «красно-белых», празднуя чемпионство.
— Когда одни играют в красном, другие в белом — вообще непонятно, где «Локомотив».
— Кстати, изначально в белом должен был играть «Локомотив». Но после ничьей с «Уфой» комплект маек на «Спартак» поменяли.
— Футбольная страна.
— Фанаты обеих команд покрывали друг друга матом весь матч. Но в конце устроили перекличку: «Нам не нужен Fan ID». Офигеть!
— Последний раз «Локомотив» забивал в официальных матчах «Зениту» в прошлом сезоне. Форвард просто необходим.
|Локомотив М
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0:0
Первый тайм: 0:0
|Спартак М
|Юрий Семин
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|5
|4
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|21
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)