Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями

Источник: РИА "Новости"

Весь день в Черкизове погода не могла определиться с настроением. Ливень меняло солнце, сухую духоту — парилка. За час до матча болельщики ходили по территории «РЖД Арены», прыгая через лужи. Кого-то физическая активность оставила без пары тысяч — купюра так и лежала у паровоза, никто не хотел подбирать.

Конфликтов не было вообще, максимум — громкие споры. В метро несколько болельщиков «Локомотива» и «Спартака» на весь вагон спорили про итоги прошлого сезона. Здоровые мужики, с татуировками и короткими стрижками, но без намека на конфликт.

Зато уже на стадионе с самого начала вернулся российский футбол. «Проститутки из Черкизова» сменяли «Проститутки играют в «Спартаке». Плюс любимый заряд Дмитрия Баринова.

За первый тайм Юрий Сёмин несколько раз чуть не убил арбитров и устроил ливень из бутылки воды. «Локомотив» играл плохо — атак практически не было, в обороне постоянно возникали ошибки. Самое удивительно было видеть регулярные косяки со стороны Игоря Денисова. Он несколько раз очень плохо отдавал мяч партнерам на своей половине поля. В этой ситуации лучшим стал Гжегож Крыховяк, проводивший свой первый матч в России. Поляк не пытался изобретать, отдавал либо короткие передачи, либо диагонали подальше от ворот. При этом полузащитник практически всегда оставался свободен для передач партнеров. И исправлял их ошибки. Сравнительная статистика Крыховяка и Денисова по единоборствам: уже после первого тайма было 10 (7 удачных) у поляка, 2 (1) — у капитана.

«Спартак» атаковал много и временами очень красиво. Пропуски мяча на партнеров, удар Зе Луиша через себя — все это было очень опасно, но забить не получалось. В середине тайма гости чуть не остались без своего капитана: Глушаков получил по голове после столкновения. Но вернулся на поле — в специальном шлеме. Доиграл так до перерыва, но на второй тайм надевать не стал.

И главное:

— На какой минуте Владислав Игнатьев проклял эту игру? Промес регулярно либо убегал от него, либо накручивал на дриблинге.

— До матча перед стадионом группа пацанов требовала, чтобы им на щеках нарисовали красно-белые полосы. Белой краски не было, поэтому требовали только красную. И заряжали «Рома Зобнин — бог футбола». Что думает об этом Илья Кутепов?

— 22 027 человек на домашнем дерби после чемпионата мира, в статусе чемпиона. И минимум треть из пришедших — болельщики «Спартака». Это. Очень. Плохо.

— Поместить на анонс матча со «Спартаком» Дмитрия Баринова — очень тонкая самоирония «Локомотива». Полузащитник забивал «Спартаку» в прошлом сезоне. А потом вспоминал «красно-белых», празднуя чемпионство.

— Когда одни играют в красном, другие в белом — вообще непонятно, где «Локомотив».

— Кстати, изначально в белом должен был играть «Локомотив». Но после ничьей с «Уфой» комплект маек на «Спартак» поменяли.

— Футбольная страна.

— Фанаты обеих команд покрывали друг друга матом весь матч. Но в конце устроили перекличку: «Нам не нужен Fan ID». Офигеть!