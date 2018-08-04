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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Чемпион не забивает уже 363 минуты. Дерби с нулями

Матч, который все ждали, закончился без голов.

Источник: РИА "Новости"

Весь день в Черкизове погода не могла определиться с настроением. Ливень меняло солнце, сухую духоту — парилка. За час до матча болельщики ходили по территории «РЖД Арены», прыгая через лужи. Кого-то физическая активность оставила без пары тысяч — купюра так и лежала у паровоза, никто не хотел подбирать.

Конфликтов не было вообще, максимум — громкие споры. В метро несколько болельщиков «Локомотива» и «Спартака» на весь вагон спорили про итоги прошлого сезона. Здоровые мужики, с татуировками и короткими стрижками, но без намека на конфликт.

Зато уже на стадионе с самого начала вернулся российский футбол. «Проститутки из Черкизова» сменяли «Проститутки играют в «Спартаке». Плюс любимый заряд Дмитрия Баринова.
За первый тайм Юрий Сёмин несколько раз чуть не убил арбитров и устроил ливень из бутылки воды. «Локомотив» играл плохо — атак практически не было, в обороне постоянно возникали ошибки. Самое удивительно было видеть регулярные косяки со стороны Игоря Денисова. Он несколько раз очень плохо отдавал мяч партнерам на своей половине поля. В этой ситуации лучшим стал Гжегож Крыховяк, проводивший свой первый матч в России. Поляк не пытался изобретать, отдавал либо короткие передачи, либо диагонали подальше от ворот. При этом полузащитник практически всегда оставался свободен для передач партнеров. И исправлял их ошибки. Сравнительная статистика Крыховяка и Денисова по единоборствам: уже после первого тайма было 10 (7 удачных) у поляка, 2 (1) — у капитана.

«Спартак» атаковал много и временами очень красиво. Пропуски мяча на партнеров, удар Зе Луиша через себя — все это было очень опасно, но забить не получалось. В середине тайма гости чуть не остались без своего капитана: Глушаков получил по голове после столкновения. Но вернулся на поле — в специальном шлеме. Доиграл так до перерыва, но на второй тайм надевать не стал.

И главное:

— На какой минуте Владислав Игнатьев проклял эту игру? Промес регулярно либо убегал от него, либо накручивал на дриблинге.

 — До матча перед стадионом группа пацанов требовала, чтобы им на щеках нарисовали красно-белые полосы. Белой краски не было, поэтому требовали только красную. И заряжали «Рома Зобнин — бог футбола». Что думает об этом Илья Кутепов?

 — 22 027 человек на домашнем дерби после чемпионата мира, в статусе чемпиона. И минимум треть из пришедших — болельщики «Спартака». Это. Очень. Плохо.

— Поместить на анонс матча со «Спартаком» Дмитрия Баринова — очень тонкая самоирония «Локомотива». Полузащитник забивал «Спартаку» в прошлом сезоне. А потом вспоминал «красно-белых», празднуя чемпионство.

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— Когда одни играют в красном, другие в белом — вообще непонятно, где «Локомотив».

 — Кстати, изначально в белом должен был играть «Локомотив». Но после ничьей с «Уфой» комплект маек на «Спартак» поменяли.

 — Футбольная страна.

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— Фанаты обеих команд покрывали друг друга матом весь матч. Но в конце устроили перекличку: «Нам не нужен Fan ID». Офигеть!

 — Последний раз «Локомотив» забивал в официальных матчах «Зениту» в прошлом сезоне. Форвард просто необходим.

Локомотив М 0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак М
4.08.2018, 19:00 основной раунд: 2-й тур РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Массимо Каррера
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Владислав Игнатьев 20
Мачей Рыбус 31
Ведран Чорлука 14
Соломон Кверквелия 33
Мануэл Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Гжегож Крыховяк 7
60′ Игорь Денисов (к) 27
68′ Антон Миранчук 11
Дмитрий Баринов 6
90′ Джефферсон Фарфан 8
Эдер 24
98 Александр Максименко
38 Андрей Ещенко 90+3′
23 Дмитрий Комбаров
2 Самюэль Жиго
16 Сальваторе Боккетти 80′
47 Роман Зобнин
11 Фернанду 79′
10 Квинси Промес 52′
8 Денис Глушаков (к) 73′
71 Ивелин Попов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 68′
12 де Соуза Луиз Адриану
88 Александр Ташаев 86′ 27′
19 Александр Самедов
Статистика
1 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 5
4 Удары (всего) 14
3 Удары в створ 6
2 Угловые 5
8 Фолы 21
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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