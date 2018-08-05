СМИ: Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком»
ТАСС, 5 августа. Финский полузащитник Роман Еременко подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает финский телеканал MTV Sport.
ТАСС, 5 августа. Финский полузащитник Роман Еременко подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает финский телеканал MTV Sport.
Как ожидается, «Спартак» должен объявить о переходе футболиста в начале следующей недели. В настоящий момент футболист отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отстранение 31-летнего игрока закончится 6 октября, однако тренироваться с любым клубом Еременко разрешено с августа. В составе «Спартака» выступает брат футболиста — Сергей Еременко.
Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная
До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, за который провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» (Киев) и казанский «Рубин».