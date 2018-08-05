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11:50 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком»

ТАСС, 5 августа. Финский полузащитник Роман Еременко подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак». Об этом сообщает финский телеканал MTV Sport.

Источник: РИА "Новости"

Как ожидается, «Спартак» должен объявить о переходе футболиста в начале следующей недели. В настоящий момент футболист отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина. Отстранение 31-летнего игрока закончится 6 октября, однако тренироваться с любым клубом Еременко разрешено с августа. В составе «Спартака» выступает брат футболиста — Сергей Еременко.

Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Причиной санкций стала положительная допинг-проба полузащитника, взятая в сентябре перед матчем Лиги чемпионов, в ней был найден кокаин.

До дисквалификации Еременко с 2014 года выступал за ЦСКА, за который провел 80 матчей в различных турнирах и забил 20 голов. Ранее полузащитник играл за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», украинское «Динамо» (Киев) и казанский «Рубин».

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