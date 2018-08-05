Надежда на завтра. «Краснодар» выигрывает во всех лигах сразу

Источник: РИА "Новости"

Это случилось с первой же попытки. Уникальный опыт «Краснодара», запустившего по одной команде в каждую из профессиональных лиг, моментально дал уникальную же отдачу. Сначала в ПФЛ волевую победу над ростовским СКА одержал «Краснодар-3», затем в тюменской рубке выжил и остался победителем «Краснодар-2», а команда-флагман на последних минутах дожала «Урал». Все команды во взрослых лигах выиграли, все — в тяжёлых матчах, где преодолевать нужно было не только сопротивление соперника, но и самих себя.

Восхитительная академия, космосоподобный стадион и не похожий на Россию парк вокруг него — это, конечно, супер, но именно 4 августа клуб по-настоящему начал двигаться к вечности. Вторая команда «Краснодара» в Тюмени стала самой молодой в истории ФНЛ, а третья использовала 17- и 18-летних футболистов в лиге, где молодых игроков совершенно не стесняясь и почти официально называют «лимитчиками». Краснодарская молодёжь, помимо того что начала приносить пользу своему клубу, доказывает и уверенным в приоритете опыта футбольным людям России: добиваться результата можно и парнями, голодными до игр на взрослом уровне.

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Но главную пользу получает всё же «Краснодар». Если посмотреть на фарм-команды других наших больших клубов, то станет заметно, что они живут собственной жизнью — там свои схемы, принципы действий на поле и игровые приоритеты. Это не то чтобы плохо, но «Краснодар» берётся за более сложную задачу: все три команды играют по одинаковым принципам и одной схеме, что облегчает движение вверх по структуре. Нет никаких сомнений в том, что и через пять лет при Сергее Галицком основная команда будет стремиться играть во владение и с большим количеством передач вразрез. Парень, которому сегодня 17, через пять лет будет работать с основной командой а) имея долгий опыт соприкосновения с базовыми требованиями; б) получив достаточно практики серьёзного сопротивления базовым требованиям на взрослом уровне.

Это условно голландский стиль подготовки. Там выбирается долгосрочная стратегия для основной команды, под которую подгоняется работа всей вертикали: фарма в первой лиге и молодёжных, юношеских и детских команд. Выпускнику академии не требуется много времени на адаптацию, и это приносит результат (а ещё часто становится причиной, по которой вне системы проданный футболист не оправдывает вложений, но это другая история). Настоящий эффект от того, что все профессиональные команды «Краснодара» работают синхронно, проявится в течение трёх-четырёх лет.