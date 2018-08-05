Надежда на завтра. «Краснодар» выигрывает во всех лигах сразу
Такого в нашем футболе ещё не было.
Такого в нашем футболе ещё не было.
Это случилось с первой же попытки. Уникальный опыт «Краснодара», запустившего по одной команде в каждую из профессиональных лиг, моментально дал уникальную же отдачу. Сначала в ПФЛ волевую победу над ростовским СКА одержал «Краснодар-3», затем в тюменской рубке выжил и остался победителем «Краснодар-2», а
Восхитительная академия, космосоподобный стадион и не похожий на Россию парк вокруг него — это, конечно, супер, но именно 4 августа клуб
Но главную пользу получает всё же «Краснодар». Если посмотреть на
Это условно голландский стиль подготовки. Там выбирается долгосрочная стратегия для основной команды, под которую подгоняется работа всей вертикали: фарма в первой лиге и молодёжных, юношеских и детских команд. Выпускнику академии не требуется много времени на адаптацию, и это приносит результат (а ещё часто становится причиной, по которой вне системы проданный футболист не оправдывает вложений, но это другая история). Настоящий эффект от того, что все профессиональные команды «Краснодара» работают синхронно, проявится в течение
И есть ещё один важный момент. Каждая победа фармов в ФНЛ и ПФЛ будет повышать виртуальную стоимость любого игрока этих команд. Виртуальную — потому что в российских низших лигах не платят за трансферы, подбирая свободных агентов, но за подписание каждого воспитанника в другой клуб «Краснодар» будет получать компенсацию. Повышая победами престиж академии, небольшую часть расходов на всю огромную структуру клуб сможет самостоятельно.
Есть довольно устойчивое мнение, которое я в целом разделяю: Сергей Галицкий не до конца понимает, что «Краснодар» больше не его клуб, а клуб огромного числа людей. Но если это
Вот пример. Ещё весной полузащитник Даниил Уткин играл против «Реала» в Юношеской лиге УЕФА. Теперь он забивает в двух турах ФНЛ кряду. В турнире, который принято считать соревнованием для опытных мужиков. Переход во взрослый футбол, с которым у нас так много проблем, даётся ему не просто безболезненно, а возмутительно безболезненно.
И дальше с этим будет ещё проще.