Текущие события
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Оренбург
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Олимпик Д
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Ростов
Футбол. Зарубежный
19:30
Десна
Александрия
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К
Мариуполь
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Енисей
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
12:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Надежда на завтра. «Краснодар» выигрывает во всех лигах сразу

Такого в нашем футболе ещё не было.

Источник: РИА "Новости"

Это случилось с первой же попытки. Уникальный опыт «Краснодара», запустившего по одной команде в каждую из профессиональных лиг, моментально дал уникальную же отдачу. Сначала в ПФЛ волевую победу над ростовским СКА одержал «Краснодар-3», затем в тюменской рубке выжил и остался победителем «Краснодар-2», а команда-флагман на последних минутах дожала «Урал». Все команды во взрослых лигах выиграли, все — в тяжёлых матчах, где преодолевать нужно было не только сопротивление соперника, но и самих себя.

Восхитительная академия, космосоподобный стадион и не похожий на Россию парк вокруг него — это, конечно, супер, но именно 4 августа клуб по-настоящему начал двигаться к вечности. Вторая команда «Краснодара» в Тюмени стала самой молодой в истории ФНЛ, а третья использовала 17- и 18-летних футболистов в лиге, где молодых игроков совершенно не стесняясь и почти официально называют «лимитчиками». Краснодарская молодёжь, помимо того что начала приносить пользу своему клубу, доказывает и уверенным в приоритете опыта футбольным людям России: добиваться результата можно и парнями, голодными до игр на взрослом уровне.

Читайте также
Смолов может покинуть «Краснодар». Клуб готов вести диалог с потенциальными покупателями от 10 миллионов евро

Но главную пользу получает всё же «Краснодар». Если посмотреть на фарм-команды других наших больших клубов, то станет заметно, что они живут собственной жизнью — там свои схемы, принципы действий на поле и игровые приоритеты. Это не то чтобы плохо, но «Краснодар» берётся за более сложную задачу: все три команды играют по одинаковым принципам и одной схеме, что облегчает движение вверх по структуре. Нет никаких сомнений в том, что и через пять лет при Сергее Галицком основная команда будет стремиться играть во владение и с большим количеством передач вразрез. Парень, которому сегодня 17, через пять лет будет работать с основной командой а) имея долгий опыт соприкосновения с базовыми требованиями; б) получив достаточно практики серьёзного сопротивления базовым требованиям на взрослом уровне.

Это условно голландский стиль подготовки. Там выбирается долгосрочная стратегия для основной команды, под которую подгоняется работа всей вертикали: фарма в первой лиге и молодёжных, юношеских и детских команд. Выпускнику академии не требуется много времени на адаптацию, и это приносит результат (а ещё часто становится причиной, по которой вне системы проданный футболист не оправдывает вложений, но это другая история). Настоящий эффект от того, что все профессиональные команды «Краснодара» работают синхронно, проявится в течение трёх-четырёх лет.

И есть ещё один важный момент. Каждая победа фармов в ФНЛ и ПФЛ будет повышать виртуальную стоимость любого игрока этих команд. Виртуальную — потому что в российских низших лигах не платят за трансферы, подбирая свободных агентов, но за подписание каждого воспитанника в другой клуб «Краснодар» будет получать компенсацию. Повышая победами престиж академии, небольшую часть расходов на всю огромную структуру клуб сможет самостоятельно.
Есть довольно устойчивое мнение, которое я в целом разделяю: Сергей Галицкий не до конца понимает, что «Краснодар» больше не его клуб, а клуб огромного числа людей. Но если это что-то частично и тормозит, то только развитие основной команды. Вся структура при этом развивается темпами, которые в футболе — большая редкость. Тем более в футболе российском.
Вот пример. Ещё весной полузащитник Даниил Уткин играл против «Реала» в Юношеской лиге УЕФА. Теперь он забивает в двух турах ФНЛ кряду. В турнире, который принято считать соревнованием для опытных мужиков. Переход во взрослый футбол, с которым у нас так много проблем, даётся ему не просто безболезненно, а возмутительно безболезненно.
И дальше с этим будет ещё проще.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Роналду в «Ювентусе» испытали на прочность. И это в первый день!
«Последователи ЦСКА опасны!». Фанат ФК убил человека
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева
Месяц до приговора. Российский биатлон в ожидании страшного суда
Спор за наследство Роналду. «Реал» победил «Ювентус»
«Милан» победил «Барселону» в Международном кубке чемпионов
Головин провел первую тренировку в «Монако»
СМИ: Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка