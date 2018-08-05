ЦСКА победил «Ростов» в матче молодежного первенства России

Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 3:1 в пользу армейцев. Голы у ЦСКА забили Виталий Жиронкин (36-я минута), Егор Шаповалов (71), Тимур Пухов (86, с пенальти). У «Ростова» отличился Гоча Гогричиани (55).