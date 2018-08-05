«Оренбург» разгромил «Крылья Советов» в матче 2-го тура чемпионата России
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. «Оренбург» одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. «Оренбург» одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Андрей Козлов (26 и 45+1-я минуты) и Сергей Бреев (38). Игрок волжан Срджан Мияйлович не реализовал пенальти на 37-й минуте.
«Крылья Советов» в третьем туре Российской
|Крылья Советов
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0:3
Первый тайм: 0:3
|Оренбург
|Андрей Тихонов
|Владимир Федотов
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|4
|18
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|7
|14
|Угловые
|3
|3
|Фолы
|16
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Валентин Мурашов (Россия)