«Оренбург» разгромил «Крылья Советов» в матче 2-го тура чемпионата России

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Андрей Козлов (26 и 45+1-я минуты) и Сергей Бреев (38). Игрок волжан Срджан Мияйлович не реализовал пенальти на 37-й минуте.