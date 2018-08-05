Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Десна0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал К0
Мариуполь0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА0
Ростов1
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ахмат
Енисей
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты2
Олимпик Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Оренбург3
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
18:34 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» разгромил «Крылья Советов» в матче 2-го тура чемпионата России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. «Оренбург» одержал крупную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Самаре, завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых голы забили Андрей Козлов (26 и 45+1-я минуты) и Сергей Бреев (38). Игрок волжан Срджан Мияйлович не реализовал пенальти на 37-й минуте.

«Крылья Советов» в третьем туре Российской премьер-лиги сыграют в гостях с «Ростовом» 11 августа, «Оренбург» днем позже примет московский «Локомотив».

Крылья Советов 0:3
Первый тайм: 0:3
Оренбург
5.08.2018, 16:30 Зрители: 22930 основной раунд: 2-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Андрей Тихонов Владимир Федотов
Голы
9 Андрей Козлов (А. Ойеволе) 26′
23 Сергей Бреев 38′
9 Андрей Козлов (Д. Попович) 45+1′
Нереализованные пенальти
37′ С. Мияйлович 20
Составы
Евгений Конюхов 14
Георгий Зотов 15
Жозе Феррейра Надсон 6
Никита Чичерин 44
Тарас Бурлак 90
Алан Чочиев 9
Денис Ткачук 31
Олег Ланин 64
60′ Владимир Полуяхтов 2
Павел Яковлев 91
66′ Срджан Мияйлович 20
89′ Александр Соболев 7
46′ Сергей Корниленко (к) 8
Евгений Башкиров 4
91 Евгений Фролов
19 Алексей Сутормин 62′
13 Сергей Терехов
6 Силвие Бегич
58 Адессойе Ойеволе
29 Вадим Афонин
86 Григорий Чиркин 68′
9 Андрей Козлов 36′
15 Дмитрий Андреев (к) 20′
3 Михаил Сиваков
10 Денис Попович 53′
11 Андреа Чуканов
23 Сергей Бреев 64′ 33′
32 Артем Кулишев
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 4
18 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 7
14 Угловые 3
3 Фолы 16
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Боковой судья Валентин Мурашов (Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самые громкие ДТП с участием российских футболистов
Американская модель лишилась грудного импланта из-за хоккейной шайбы
Выпросил нокаут. Альварес сокрушил Ковалева
«Нурмагомедов — лучший боец»: пресса о бое с Макгрегором
Почему «Вильярреал» хочет продать лучшего бомбардира РФ на ЧМ
Названы лучшие футболист и тренер года в Германии
«Ман Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии
Возвращение блудного сына: «Милан» и Мальдини снова вместе
СМИ: Роман Еременко подписал контракт со «Спартаком»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка