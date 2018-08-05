Игнашевич вручил Набабкину памятную футболку в честь 200-го матча за ЦСКА

Юбилейной игрой Набабкина в составе ЦСКА стал матч последнего тура прошлого розыгрыша чемпионата России. В нем московский клуб на своем поле обыграл махачкалинский «Анжи» со счетом 2:1, а Набабкин отметился голевой передачей.
В воскресенье ЦСКА проводит первый домашний матч нового розыгрыша Российской премьер-лиги, во втором туре армейцы принимают «Ростов». Перед началом встречи памятную футболку с цифрой 200 Набабкину вручил Сергей Игнашевич, выступавший за ЦСКА с 2004 по 2018 год.
Набабкин перешел в ЦСКА в 2010 году из футбольного клуба «Москва». В составе ЦСКА защитник провел 202 матча (включая матч с «Ростовом»), забил четыре мяча и отдал девять голевых передач. В армейском клубе Набабкин стал трехкратным чемпионом России, два раза выиграл Кубок и трижды Суперкубок страны.
В прошлом сезоне Набабкин провел 26 матчей в составе ЦСКА, забил гол и отдал четыре результативные передачи. Единственный мяч в сезоне и две голевые передачи из четырех защитник записал на своей счет в четырех матчах Лиги Европы. Набабкин забил гол в ворота лондонского «Арсенала» (2:2) в ответном матче ¼ финала Лиги Европы, который прошел в апреле, он был включен в команду недели турнира.