«Ростов» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 7-й минуте забил Сергей Паршивлюк.
«Ростов» является одной из двух команд, которые в нынешнем сезоне первенства страны одержали две победы в двух матчах. Также максимальное количество очков набрал
В составе ЦСКА дебютировал нападающий Абель Эрнандес, перешедший этим летом из английского «Халла». 27-летний уругваец появился на поле после перерыва, заменив Дмитрия Ефремова.
В турнирной таблице «Ростов» занимает второе место, набрав шесть очков. ЦСКА идет 11-м (одно очко).
В следующем туре «Ростов» примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА в гостях сыграет с красноярским «Енисеем». Обе встречи пройдут 11 августа.
|Виктор Гончаренко
|Валерий Карпин
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|2
|2
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Александр Богданов (Верея, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)