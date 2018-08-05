Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ахмат0
Енисей0
Футбол. Зарубежный
19:30
Десна0
Александрия2
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал К1
Мариуполь2
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты2
Олимпик Д2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов0
Оренбург3
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
15Черенков. Навсегда
21:07 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. «Ростов» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0 в гостевом матче второго тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 7-й минуте забил Сергей Паршивлюк.

Читайте также
Игнашевич вручил Набабкину памятную футболку в честь 200-го матча за ЦСКА

«Ростов» является одной из двух команд, которые в нынешнем сезоне первенства страны одержали две победы в двух матчах. Также максимальное количество очков набрал санкт-петербургский «Зенит».

В составе ЦСКА дебютировал нападающий Абель Эрнандес, перешедший этим летом из английского «Халла». 27-летний уругваец появился на поле после перерыва, заменив Дмитрия Ефремова.

В турнирной таблице «Ростов» занимает второе место, набрав шесть очков. ЦСКА идет 11-м (одно очко).

В следующем туре «Ростов» примет самарские «Крылья Советов», ЦСКА в гостях сыграет с красноярским «Енисеем». Обе встречи пройдут 11 августа.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
5.08.2018, 19:00 Зрители: 19084 основной раунд: 2-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Валерий Карпин
Голы
4 Сергей Паршивлюк (Д. Скопинцев, А. Ионов) 7′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Хердур Магнуссон 23
Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
90+4′ Кирилл Набабкин 14
Кристиян Бистрович 25
Федор Чалов 9
66′ Яка Бийол 29
84′ Никита Чернов 3
Тимур Жамалетдинов 75
46′ Георгий Щенников 42
50′ Ильзат Ахметов 77
46′ Дмитрий Ефремов 15
Абель Эрнандес 11
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов 52′
9 Бьорн Сигурдарсон
84 Александр Гацкан (к)
11 Алексей Ионов 84′
22 Резиуан Мирзов
77 Дмитрий Скопинцев 77′
25 Арсений Логашов
17 Антон Салетрос 60′
2 Тимофей Калачев
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
3 Угловые 2
16 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Чемпион мира в составе сборной Германии перешел в российский клуб
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА
«Нурмагомедов — лучший боец»: пресса о бое с Макгрегором
Почему «Вильярреал» хочет продать лучшего бомбардира РФ на ЧМ
МЮ приготовился побить еще один трансферный рекорд
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии
Возвращение блудного сына: «Милан» и Мальдини снова вместе
Золото Украины: как выступают сбежавшие из России биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка