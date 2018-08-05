Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА на «ВЭБ-Арене»
Первое поражение новой команды Гончаренко.
Первое поражение новой команды Гончаренко.
В перерыве — сразу две замены. Вместо Ефремова в нападение вышел Абель Эрнандес, которого на «ВЭБ-Арене» встретили очень горячо. Дождались. Щенникова на левом фланге заменил игравший в опорной зоне Набабкин, а второй новичок Ахметов — отправился на позицию «десятки» под форвардами.
Но не рассыпался. Новый ЦСКА терпит первое поражение в сезоне. При этом команда выглядит достаточно уверенно и цельно, особенно во втором тайме. После матча игроки разводят руками и не понимают, почему не смогли дожать «Ростов». Странное судейство, несыгранность (в таком составе армейцы играют впервые) и пока что отсутствие опыта — это причины. Болельщикам ЦСКА надо ждать, другого выбора нет.
Чемпионат России. 2-й тур
Голы: Паршивлюк, 7.
ЦСКА: Акинфеев, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Бекао, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Фернандес, Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).
«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), Сигурдарсон.