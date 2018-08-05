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21:27 (мск), источник: Sport24

Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА на «ВЭБ-Арене»

Первое поражение новой команды Гончаренко.

Источник: Sport24
  • Состав ЦСКА на игру с «Ростовом»: 6 защитников, 2 опорника и всего один Федор Чалов впереди. Абель начал матч в запасе.
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  • «Вася, Леха и Сережа!» — отличный перфоманс фанатов ЦСКА, посвященный легендам клуба.
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  • На «ВЭБ-Арене» ЦСКА, кажется, лучше всех подготовился к возвращению РПЛ. Массовая перекличка с участием заводящего. Коллективный отсчет до матча, как на чемпионате мира. Томер Савойя, тот самый бразильский фанат, который стал гостем программы «По коням!» и исполнил первый удар в матче.
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  • Первый гол — типичная комбинация «Ростова». Подача одного крайнего защитника, Скопинцева, на другого — Паршивлюка. Новая оборона ЦСКА пропустила первый гол за 217 минут. Своего игрока потерял Щенников.
  • «Ростов» тянул время, как мог, уже в первом тайме. После любого стыка гости подолгу валялись на поле и ждали врачей. 1:0 — очень удобно.
  • Самый опасный момент до перерыва ЦСКА создал с аута. Исландский новичок Магнуссон регулярно создает опасность не только переводами с центра на край Фернандеса, но и забрасывая мяч в штрафную рукой. После одного из таких аутов чуть не забил Ефремов.
Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 2, 5.08.2018, 19:00
ЦСКА
0Ростов1

В перерыве — сразу две замены. Вместо Ефремова в нападение вышел Абель Эрнандес, которого на «ВЭБ-Арене» встретили очень горячо. Дождались. Щенникова на левом фланге заменил игравший в опорной зоне Набабкин, а второй новичок Ахметов — отправился на позицию «десятки» под форвардами.

  • ЦСКА сильно придавил «Ростов», в ответ гости начали фолить. Один раз даже в штрафной, но арбитр Турбин нарушения не увидел. Судейство вообще было достаточно односторонним. Чаще всего армейцы создавали моменты со стандартов — у Абеля была пара отличных возможностей.
  • Последние 10 минут ЦСКА заканчивал уже с тремя нападающими: Чалов-Жамалетдинов-Абель. Гончаренко снял центрального защитника, чтобы дожать «Ростов», который вот-вот должен был рассыпаться.

Но не рассыпался. Новый ЦСКА терпит первое поражение в сезоне. При этом команда выглядит достаточно уверенно и цельно, особенно во втором тайме. После матча игроки разводят руками и не понимают, почему не смогли дожать «Ростов». Странное судейство, несыгранность (в таком составе армейцы играют впервые) и пока что отсутствие опыта — это причины. Болельщикам ЦСКА надо ждать, другого выбора нет.

Чемпионат России. 2-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)

Голы: Паршивлюк, 7.

ЦСКА: Акинфеев, Чернов (Жамалетдинов, 84), Магнуссон, Бекао, Щенников (Ахметов, 46), Набабкин, Бистрович, Фернандес, Бийол, Чалов, Ефремов (Эрнандес, 46).

«Ростов»: Абаев, Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк, Гацкан, Скопинцев (Логашов, 77), Салетрос (Калачев, 60), Юсупов, Ионов (Мирзов, 84), Сигурдарсон.

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