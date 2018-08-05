Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА на «ВЭБ-Арене»

В перерыве — сразу две замены. Вместо Ефремова в нападение вышел Абель Эрнандес, которого на «ВЭБ-Арене» встретили очень горячо. Дождались. Щенникова на левом фланге заменил игравший в опорной зоне Набабкин, а второй новичок Ахметов — отправился на позицию «десятки» под форвардами.

Но не рассыпался. Новый ЦСКА терпит первое поражение в сезоне. При этом команда выглядит достаточно уверенно и цельно, особенно во втором тайме. После матча игроки разводят руками и не понимают, почему не смогли дожать «Ростов». Странное судейство, несыгранность (в таком составе армейцы играют впервые) и пока что отсутствие опыта — это причины. Болельщикам ЦСКА надо ждать, другого выбора нет.