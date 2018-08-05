«Мы шокированы»: ЦСКА выдал худший старт за 17 лет

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Поединок второго тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и «Ростовом» завершился неожиданно. Московский клуб в статусе фаворита умудрился проиграть на домашнем стадионе. Итоговый счет встречи — 1:0 в пользу гостей.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 2, 5.08.2018, 19:00 ЦСКА 0 Ростов 1

Единственный мяч записал на своей счет защитник желто-синих Сергей Паршивлюк, который отличился на седьмой минуте встречи после навеса с левого фланга атаки от Дмитрия Скопинцева.

Главный тренер ростовчан Валерий Карпин отметил, что у команды нет эйфории несмотря на две победы подряд на старте чемпионата России.

«Эйфории нет, мы были готовы к такому старту. ЦСКА — это всегда ЦСКА, мы могли сыграть и вничью сегодня, в таком случае не было бы расстройства, как сейчас нет и эйфории.

Впереди еще 28 туров, наша задача — набирать очки в каждом матче, а дальше посмотрим.

Не могу сказать, что мы играли первым номером ни в первом, ни во втором тайме. Такой задачи не стояло, — цитирует Карпина ТАСС.

В первом туре «Ростов» обыграл «Ахмат» со счетом 1:0. Таким образом, у команды Карпина в активе шесть очков из шести возможных. Коллектив делит первое место в чемпионате России вместе с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Что касается ЦСКА, то армейский клуб пока набрал лишь один балл и не забил ни одного мяча. Выездную встречу против «Крыльев Советов» красно-синие завершили вничью (0:0).

Для ЦСКА этот старт сезона стал худшим с 2001 года, когда команда в двух первых матчах уступила дважды.

Главный тренер столичного клуба Виктор Гончаренко после поражения от «Ростова» отметил, что у его команды пока нет необходимого баланса в игровых действиях.

«Надо сразу отметить организацию, сегодня был великолепный стадион и качество газона, которое вызывает только восторженные отзывы.

Что касается игры, то сложно при наших нынешних возможностях требовать что-то большее от команды, но какое-то движение вперед есть, мы лучше действуем в позиционном нападении.

Тем не менее пока еще разный уровень готовности у того же Ильзата Ахметова и Марио Фернандеса, в связи с этим необходимого баланса нет. Нам надо улучшать тех игроков, которые сейчас есть в команде, — заявил главный тренер ЦСКА.

Также наставник «армейцев» отметил, что его удовлетворили действия подопечных в обороне, однако над атакой еще стоит поработать.

«Не могу сказать, что мы разрозненно действовали, кроме эпизода с пропущенным голом.

В обороне мы уже можем хорошо действовать, но нужен баланс между защитой и атакой, потому что атака должна быть лучше, — заключил Гончаренко.

Автор победного мяча Сергей Паршивлюк отметил, что не испытывает никаких ощущений от того, что его команда лидирует в чемпионате.

«У ЦСКА сейчас команда строится, много молодежи. Думал, что будет тяжело и из минимума придётся выжимать максимум. Довольны победой, выполнили, что планировали.

Мы лидеры? Никаких ощущений, идем от игры к игре. Порадуемся денек победе над ЦСКА и будем двигаться дальше, — цитирует Паршивлюка Sport24.

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Полузащитник «Ростова» Артур Юсупов выразил надежду, что лучшие игры для его команды еще впереди.

«Сложная игра. Забили в начале и старались удержать преимущество, поэтому много двигались. Рано что-то загадывать, только второй тур. Надеемся, что лучшие наши игры еще впереди.

Что касается состава ЦСКА, конечно, это небо и земля по сравнению с прошлым сезоном. Они перестраиваются.

Если говорить о втором тайме, я думаю, в обоих таймах ЦСКА владел преимуществом, потому что мы осторожничали. Мы играли по счету. Если победили, значит правильно все делали, — отметил хавбек.

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович отметил, что быстрый мяч «Ростова» шокировал хозяев поля.

«ЦСКА сейчас строит новую команду. Мы должны улучшать нашу игру, лучше понимая друг друга. Каждую день мы тренируемся и прибавляем — будем играть только лучше.

Что касается агрессии «Ростова», мы ожидали этого от соперника. К тому же, первый гол нас немного шокировал.

Наш новичок нападающий Абель Эрнандес — отличный футболист, который точно нам поможет. Ему нужно адаптироваться к нашему темпу — он ведь долгое время не тренировался, — отметил Бистрович.

Новичок армейского клуба, полузащитник Ильзат Ахметов поделился эмоциями от своего дебюта в составе столичной команды.

«Очень рад дебютировать за ЦСКА, но в то же время расстроен из-за поражения.

Гончаренко сказал мне, чтобы я обострял, получал мяч между линиями и действовал нестандартно.

Сыграл не совсем так, как хотелось. Были потери, иногда принимал неправильные решения. Ильзат Ахметов

После игры Гончаренко сказал, чтобы не расстраивались, работали дальше. Впереди большой сезон, — сказал перешедший из казанского «Рубина» игрок.

В третьем туре ЦСКА на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Ростов» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов».