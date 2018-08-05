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5 августа, источник: ТАСС

«Ахмат» в большинстве обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 августа. Грозненский «Ахмат» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 60-й минуте забил Олег Иванов. На 45-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Шамиль Гасанов.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 3 очка. «Енисей» после двух туров очков не набрал и идет на последней, 16-й позиции. Лидирует петербургский «Зенит» (6 очков).

В следующем туре «Ахмат» 12 августа в гостях встретится с тульским «Арсеналом», «Енисей» 11 августа примет московский ЦСКА.

Ахмат 1:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
5.08.2018, 21:30 основной раунд: 2-й тур Ахмат Арена
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Дмитрий Аленичев
Голы
60′ Олег Иванов (И. Думбья, Риз. Уциев) 19
Составы
Евгений Городов 16
90+3′ Ризван Уциев (к) 40
Милад Мохаммади 13
52′ Заурбек Плиев 3
Вилькер Анхель 4
Одисе Роши 21
Идрисса Думбья 8
Антон Швец 23
77′ Бернард Бериша 77
Магомед Митришев 95
77′ 86′ Олег Иванов 19
Силва Лима Исмаэл 11
72′ Беким Балай 18
Аблай Мбенг 17
55 Давид Юрченко (к)
3 Дмитрий Ятченко
33 Петар Занев
2 Валерий Кичин
4 Шамиль Гасанов 38′ 45′
26 Раде Дугалич
5 Павел Комолов
8 Фегор Огуде 56′
27 Павел Рожков 73′
15 Азим Фатуллаев
9 Дарко Бодул 82′
77 Михаил Костюков
11 Артур Саркисов 61′
91 Марко Обрадович
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 1
5 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 0
2 Штанги, перекладины 0
6 Угловые 2
16 Фолы 9
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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