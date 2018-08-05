«Ахмат» в большинстве обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 5 августа. Грозненский «Ахмат» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.
ТАСС, 5 августа. Грозненский «Ахмат» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 1:0 в домашнем матче второго тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 60-й минуте забил Олег Иванов. На 45-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Шамиль Гасанов.
В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 3 очка. «Енисей» после двух туров очков не набрал и идет на последней, 16-й позиции. Лидирует петербургский «Зенит» (6 очков).
В следующем туре «Ахмат» 12 августа в гостях встретится с тульским «Арсеналом», «Енисей» 11 августа примет московский ЦСКА.
|Игорь Ледяхов
|Дмитрий Аленичев
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|1
|5
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|0
|2
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)