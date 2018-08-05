«Ахмат» в большинстве обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Мяч на 60-й минуте забил Олег Иванов. На 45-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник гостей Шамиль Гасанов.

В турнирной таблице «Ахмат» занимает восьмое место, набрав 3 очка. «Енисей» после двух туров очков не набрал и идет на последней, 16-й позиции. Лидирует петербургский «Зенит» (6 очков).