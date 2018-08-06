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00:23 (мск), источник: ТАСС

Второй тур РПЛ завершится в понедельник матчем между «Уфой» и «Анжи»

ТАСС, 6 августа. Футболисты «Уфы» в понедельник на домашнем стадионе «Нефтяник» примут махачкалинский «Анжи» в заключительном матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Источник: РИА "Новости"

Уфимский клуб провел уже три игры в новом сезоне, все они завершились вничью. При этом общий счет матчей со словенским «Домжале» в Лиге Европы (0:0 — дома, 1:1 — в гостях) позволил башкирской команде выйти в третий квалификационный раунд еврокубка.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 1, 30.07.2018, 18:00
Уфа
0Локомотив М0

Стартовую встречу РПЛ «Уфа» также провела на своем поле — матч с московским «Локомотивом» закончился со счетом 0:0. На последней добавленной минуте хозяева могли даже добиться победы, но нападающий Сильвестр Игбун не смог реализовать пенальти.

Игра «Уфы» в атаке пока смотрится не очень убедительно, единственный гол команды в сезоне забил защитник и капитан Боян Йокич. Под вопросом участие в матче с «Анжи» форварда Вячеслава Кротова, который получил травму в первой встрече с «Домжале». Также в лазарете «Уфы» находятся защитник Алексей Никитин и полузащитники Дмитрий Сысуев и Ондржей Ванек.

Башкирская команда имеет хорошую историю встреч с «Анжи». В семи предыдущих очных матчах «Уфа» одержала пять побед и лишь раз уступила сопернику. Показательно также, что уфимцы выиграли все четыре домашние встречи с махачкалинцами. Возможная победа в ближайшем матче станет первой для главного тренера «Уфы» Сергея Томарова, который возглавил клуб в межсезонье.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 1, 28.07.2018, 16:30
Урал
0Анжи1

«Анжи» в погоне за «Зенитом» и «Ростовом»

К матчу с «Уфой» дагестанский клуб подходит на фоне серьезных финансовых проблем, но в РПЛ надеются, что «Анжи» не снимется с чемпионата России. Из-за экономической выгоды основной состав махачкалинской команды базируется в подмосковном Подольске, где футболисты точно пробудут до матча третьего тура с московским «Спартаком», который состоится 11 августа.

«Есть ощущение, что мы продолжим там базироваться [после игры]. Пока конкретных договоренностей нет — все будет зависеть от того, как решится вопрос с финансированием клуба», — сказал ТАСС генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.

Даже в такой стрессовой ситуации махачкалинцы смогли начать турнир с выездной победы над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0. Учитывая, что стопроцентный результат после двух матчей в РПЛ пока смогли показать только санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов», дагестанский клуб в случае победы над «Уфой» может войти в тройку лучших команд лиги на данный момент. Однако «Анжи» еще никогда в истории не одерживал двух побед подряд в первых турах высшего дивизиона российского футбола.

Несмотря на то, что в стартовой игре чемпионата России дагестанцы голов не пропустили, линия обороны команды в матче с «Уфой» может претерпеть изменения.

К полноценным тренировкам с «Анжи» приступил арендованный у «Зенита» защитник Иван Новосельцев. Остальные игроки махачкалинского клуба также находятся в обойме главного тренера команды Магомеда Адиева.

Матч «Уфа» — «Анжи» начнется в 17:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, который летом работал судьей на играх чемпионата мира по футболу.

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