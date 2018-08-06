Второй тур РПЛ завершится в понедельник матчем между «Уфой» и «Анжи»
ТАСС, 6 августа. Футболисты «Уфы» в понедельник на домашнем стадионе «Нефтяник» примут махачкалинский «Анжи» в заключительном матче второго тура Российской
ТАСС, 6 августа. Футболисты «Уфы» в понедельник на домашнем стадионе «Нефтяник» примут махачкалинский «Анжи» в заключительном матче второго тура Российской
Уфимский клуб провел уже три игры в новом сезоне, все они завершились вничью. При этом общий счет матчей со словенским «Домжале» в Лиге Европы (0:0 — дома, 1:1 — в гостях) позволил башкирской команде выйти в третий квалификационный раунд еврокубка.
Стартовую встречу РПЛ «Уфа» также провела на своем поле — матч с московским «Локомотивом» закончился со счетом 0:0. На последней добавленной минуте хозяева могли даже добиться победы, но нападающий Сильвестр Игбун не смог реализовать пенальти.
Игра «Уфы» в атаке пока смотрится не очень убедительно, единственный гол команды в сезоне забил защитник и капитан Боян Йокич. Под вопросом участие в матче с «Анжи» форварда Вячеслава Кротова, который получил травму в первой встрече с «Домжале». Также в лазарете «Уфы» находятся защитник Алексей Никитин и полузащитники Дмитрий Сысуев и Ондржей Ванек.
Башкирская команда имеет хорошую историю встреч с «Анжи». В семи предыдущих очных матчах «Уфа» одержала пять побед и лишь раз уступила сопернику. Показательно также, что уфимцы выиграли все четыре домашние встречи с махачкалинцами. Возможная победа в ближайшем матче станет первой для главного тренера «Уфы» Сергея Томарова, который возглавил клуб в межсезонье.
К матчу с «Уфой» дагестанский клуб подходит на фоне серьезных финансовых проблем, но в РПЛ надеются, что «Анжи» не снимется с чемпионата России.
«Есть ощущение, что мы продолжим там базироваться [после игры]. Пока конкретных договоренностей нет — все будет зависеть от того, как решится вопрос с финансированием клуба», — сказал ТАСС генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов.
Даже в такой стрессовой ситуации махачкалинцы смогли начать турнир с выездной победы над екатеринбургским «Уралом» со счетом 1:0. Учитывая, что стопроцентный результат после двух матчей в РПЛ пока смогли показать только
К полноценным тренировкам с «Анжи» приступил арендованный у «Зенита» защитник Иван Новосельцев. Остальные игроки махачкалинского клуба также находятся в обойме главного тренера команды Магомеда Адиева.
Матч «Уфа» — «Анжи» начнется в 17:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, который летом работал судьей на играх чемпионата мира по футболу.