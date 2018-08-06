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01:12 (мск), источник: Матч ТВ

Илья Геркус: Смолов в «Локомотиве»? Ждем завтрашнего дня

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что не исключает перехода в команду форварда «Краснодара» Федора Смолова.

Источник: РИА "Новости"

— Смолов? Ждем завтрашнего дня, до этого времени отложим комментарии по всем возможным трансферам.

Мы хорошо знаем Смолова, этот футболист играет на высоком уровне. Несколько сезонов подряд он демонстрирует свой талант.

У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы еще разнообразить немного эту линию. Хотим нападающего с качествами киллера. Мы общались с партнерами агентства, которое помогало нам с приобретением Хеведеса. Они нам рассказали, что практически все Бундеслиге находятся в поиске нападающего-киллера. Может быть, только «Бавария» в таком форварде не нуждается, — сказал Геркус в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».

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