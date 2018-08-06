Илья Геркус: Смолов в «Локомотиве»? Ждем завтрашнего дня
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что не исключает перехода в команду форварда «Краснодара» Федора Смолова.
Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус дал понять, что не исключает перехода в команду форварда «Краснодара» Федора Смолова.
— Смолов? Ждем завтрашнего дня, до этого времени отложим комментарии по всем возможным трансферам.
Мы хорошо знаем Смолова, этот футболист играет на высоком уровне. Несколько сезонов подряд он демонстрирует свой талант.
У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы еще разнообразить немного эту линию. Хотим нападающего с качествами киллера. Мы общались с партнерами агентства, которое помогало нам с приобретением Хеведеса. Они нам рассказали, что практически все Бундеслиге находятся в поиске