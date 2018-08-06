Илья Геркус: Смолов в «Локомотиве»? Ждем завтрашнего дня

У нас есть нападающие, но мы, конечно, хотели бы еще разнообразить немного эту линию. Хотим нападающего с качествами киллера. Мы общались с партнерами агентства, которое помогало нам с приобретением Хеведеса. Они нам рассказали, что практически все Бундеслиге находятся в поиске нападающего-киллера. Может быть, только «Бавария» в таком форварде не нуждается, — сказал Геркус в эфире программы «После футбола» на «Матч ТВ».