Арустамян сообщил детали нового контракта Еременко

«О Еременко в «Спартаке» написала финская газета. Мы доверяем ей. Но пишут, что он уже подписал контракт, тогда как в воскресенье у него еще не было права на это. Подписывать контракт он может только с новой недели. Так что подписи пока точно нет, это невозможно.