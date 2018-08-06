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01:29 (мск), источник: Газета.Ру

Арустамян сообщил детали нового контракта Еременко

Футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал о том, по какой схеме будет подписан новый контракт с экс-полузащитником ЦСКА Романом Еременко, передает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

По информации финских СМИ, Еременко должен подписать контракт со «Спартаком».

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«О Еременко в «Спартаке» написала финская газета. Мы доверяем ей. Но пишут, что он уже подписал контракт, тогда как в воскресенье у него еще не было права на это. Подписывать контракт он может только с новой недели. Так что подписи пока точно нет, это невозможно.

Еременко образца 2015 года — один из лучших игроков РПЛ. Такого игрока хотел бы видеть любой клуб Премьер-Лиги.

Знаю, что контракт Еременко с новым клубом будет подписан по интересной системе — на проверочный срок. Если клуб убедится, что Еременко все тот же, что в 2015—2016 годах, когда он играл в футбол на высоком уровне, тогда в действие вступит вторая часть контракта, рассчитанная на более длительный срок, — рассказал Арустамян.

Ранее группа фанатов «Спартака» выступила против подписания контракта с Еременко.

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