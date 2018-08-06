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08:29 (мск), источник: Матч ТВ

Фанаты «Спартака» выступили против перехода в команду Романа Еременко

Фанаты «Спартака» из группировки Supporters Group отрицательно смотрят на предполагаемый переход в команду полузащитника Романа Еременко.

Источник: РИА "Новости"

До 6 октября футболист находится в двухлетней дисквалификации за употребление кокаина. Уже в августе он может тренироваться с любой командой.

 — Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и «бесплатно»). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба. Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа, — говорится в заявлении фанатов на сайте Supporters Group.

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