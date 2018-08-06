Фанаты «Спартака» выступили против перехода в команду Романа Еременко

— Не считаем этот трансфер удачным для нашего клуба как в игровом плане, так и, главное, в плане атмосферы внутри коллектива. Почему атмосферы? Зимой в клуб перешел младший брат Романа Еременко — Сергей. Сейчас подтягивается старший брат, не с самой хорошей репутацией. Плюс у них один и тот же агент, который привозит в последнее время игроков в «Спартак» (в том числе и «бесплатно»). Эти факторы могут внести дисбаланс внутри костяка команды и оказать негативное влияние на игру клуба. Мы против! Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении всех, кто причастен к трансферу данного персонажа, — говорится в заявлении фанатов на сайте Supporters Group.