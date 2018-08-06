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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

У Карпина лучшая команда первых двух туров. Но добавлять еще нужно

Самое солидное выступление старта сезона.

Источник: Чемпионат.com

Несколько дней назад, после матча за Суперкубок России, я отмечал, что у Виктора Гончаренко есть выгодно отличающее от коллег качество — он здорово влияет на матч по ходу самой игры. Во встрече с «Ростовом» главный тренер ЦСКА снова попытался сделать это, но соперник, додержавший счёт 1:0 до перерыва, и во втором тайме спокойно отреагировал на попытки ЦСКА переломить игру. Ноль ударов в створ и ноль явных голевых моментов у ворот Ильи Абаева тому подтверждение: с точки зрения фаз обороны и перехода из атаки в оборону «Ростов» провёл прекрасный матч.

Однако шести очков после двух матчей у «Ростова» не было бы, если б не понятная стратегия по работе с мячом. И здесь всё тоже ладится. У команды Валерия Карпина было два разных матча: в первом соперник полтора тайма играл в меньшинстве, а потому «Ростов» безраздельно владел мячом, во втором — строго контратакующий режим. В обоих случаях команда справилась хорошо, что для российского футбола, с его приверженностью к одному выбранному стилю, большая редкость.

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В декабрьском интервью Карпин говорил, что не собирается подстраивать игроков под свой футбол, а постарается создать свой футбол, исходя из того, что умеют игроки. Если весной было больше сумбура, то теперь этот принцип реализуется довольно чётко. Это хорошо доказывает пример из матча с ЦСКА: нападающий Бьорн Сигурдарссон поучаствовал в 34 единоборствах за матч. Ещё раз: в ТРИДЦАТИ ЧЕТЫРЁХ, это невообразимо много. Что это означало на деле? На деле это означало то, что любой вынос делался исключительно в сторону исландца, у которого есть два выраженных умения: а) отскочить от соперника; б) продлить движение мяча после борьбы на партнёра. Так игра перестаёт быть сумбурной и становится такой, какой её видит тренер.

В том же интервью Карпин объяснял и причину отказа от контрпрессинга в чемпионате России: «Нельзя оставлять трёх центральных защитников, если применяешь контрпрессинг, потому что тебе не будет хватать для этого прессинга одного игрока как минимум. А если ты ставишь вместо одного защитника опорного или атакующего, то когда не успеваешь перекрыть, они могут остаться два в два. Боятся применять такой прессинг, потому что боятся оставить два в два — в 99% два нападающих будут быстрее пары защитников». Играя вторым номером против команд, которые стараются быстро тебя накрыть, нужно иметь: а) полузащитника с хорошим длинным отсекающим пасом в середине поля; б) нападающего, который действует в недодачу, уводя защитника (ов) в глубину поля (чувствуете, наличие на поле Сигурдарссона становится ещё логичнее?); в) второго нападающего, который будет ловить оголённые зоны; г) желательно быстрых центральных полузащитников, которые сумеют обеспечить второй темп.

А теперь к моменту с голом в ворота ЦСКА. Для болельщиков в памяти из необычного останется только то, что один крайний защитник ассистировал другому, но важнее то, как вообще получилась эта атака. Она получилась как раз после неудачной попытки контрпрессинга от ЦСКА, по итогам которой Александр Гацкан, готовый на опыте отдать передачу на 40 метров, остался с мячом один. Две линии ЦСКА уже отрезаны, Сигурдарссон, как и должен, открывается в недодачу, а один из тройки защитников, Магнуссон, оказывается в полупозиции из-за неудачной попытки партнёров отобрать мяч. Именно в эту зону устремляется Ионов, именно в эту зону идёт передача, латая дыру между защитниками, ЦСКА сужается к левому краю, а Сальетрос (подвижный центральный полузащитник!) подключением вдавливает вторую линию хозяев в штрафную, открывая гигантский коридор для Скопинцева. Так игра, которую видит тренер, становится такой, которая приносит результат.

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Исходные принципы работы Карпина с «Ростовом», как видно по первым двум турам, не будут меняться под соперника. Это насыщение полуфлангов широко играющими нападающими, это освобождение фланговых зон для крайних защитников, это приоритет длинной передачи из центральной зоны сразу после перехвата — таким «Ростов» будет при игре и первым номером, и вторым. Физически команда готова неплохо, но резервы для того, чтобы добавлять, есть, и они очевидны. Например, когда командные взаимодействия будут отлажены достаточно, что при позиционных атаках один из центральных защитников станет регулярно подниматься на чужую половину поля, соперникам «Ростова» будет совсем трудно.
Сейчас их главный плюс — понятность игры, но он же может потенциально стать и основным минусом: если ты понятен, то довольно скоро тебя изучат. Чтобы остаться высоко, «Ростову» нужно добавлять. Но пока команда Карпина смотрится очень солидно.

ЦСКА 0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
5.08.2018, 19:00 Зрители: 19084 основной раунд: 2-й тур ВЭБ Арена
Главные тренеры
Виктор Гончаренко Валерий Карпин
Голы
4 Сергей Паршивлюк (Д. Скопинцев, А. Ионов) 7′
Составы
Игорь Акинфеев (к) 35
Хердур Магнуссон 23
Родриго Бекао 50
Мариу Фернандес 2
90+4′ Кирилл Набабкин 14
Кристиян Бистрович 25
Федор Чалов 9
66′ Яка Бийол 29
84′ Никита Чернов 3
Тимур Жамалетдинов 75
46′ Георгий Щенников 42
50′ Ильзат Ахметов 77
46′ Дмитрий Ефремов 15
Абель Эрнандес 11
31 Илья Абаев
4 Сергей Паршивлюк
3 Мацей Вилюш
6 Рагнар Сигурдссон
15 Сверрир Ингасон
7 Артур Юсупов 52′
9 Бьорн Сигурдарсон
84 Александр Гацкан (к)
11 Алексей Ионов 84′
22 Резиуан Мирзов
77 Дмитрий Скопинцев 77′
25 Арсений Логашов
17 Антон Салетрос 60′
2 Тимофей Калачев
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 2
2 Удары в створ 1
3 Угловые 2
16 Фолы 15
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Александр Богданов (Верея, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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