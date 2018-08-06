СМИ: ЦСКА согласовал с «Цюрихом» трансфер Двамены

Несколько дней назад форвард успешно прошел медобследование для ЦСКА в Германии. Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Брайтон», «Леванте», «Локомотив» и «Эспаньол».

В прошлом сезоне форвард провел за «Цюрих» 36 матчей во всех турнирах, забив 13 мячей и сделав 12 голевых передач. Его контракт со швейцарским клубом рассчитан до лета 2020 года.