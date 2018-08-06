Трансфер Смолова в «Локо» — как это будет

Источник: РИА "Новости"

ВАРИАНТ СЕМИНА — СУПЕРТАЛАНТ ИЗ ГРУЗИИ

Основным вопросом стало обсуждение покупки форварда, который очень нужен команде. Рассматривалось несколько кандидатов, самый экзотический вариант предложил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Речь о молодом талантливом нападающем из Грузии, из команды города Рустави. Впрочем, вероятность его приобретения крайне невелика, хотя рекомендации Зазы Джанашия — вещь ценная.

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ВАРИАНТ ШТОФФЕЛЬХАУСА — ФОРМАТ КРЫХОВЯКА И ХЕВЕДЕСА

Важно условие: «Локо» выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым фэйр-плей УЕФА и не может оплачивать одномоментно трансфер формата «10 миллионов евро плюс». В этом смысле кандидатуры Карлоса Бакки (31 год, принадлежит «Милану», стоимость около 15 миллионов евро) и Вильфрида Бони (29 лет, «Суонси», 12 миллионов евро) не прошли.

Еще одного футболиста предложил спортивный директор красно-зеленых Эрик Штоффельсхаус. Речь о 30-летнем нападающем, в резюме которого есть опыт выступлений в Англии (сейчас он играет не там), и забившем в одном из сезонов более 25 голов. По сути, это формат, который «Локомотив» уже использовал в случаях с польским хавбеком Крыховяком и немецким защитником Хеведесом — опытными, но уже достаточно возрастными исполнителями.

ВАРИАНТ «БАРСЫ»

Незадолго до сегодняшнего заседания агенты форварда «Барселоны» Мунира предложили его услуги красно-зеленым. Как сообщил коллега Нобель Арустамян, в итоге эта фамилия обсуждалась на заседании трансферного комитета.

По информации «СЭ», речь идет об аренде на один сезон (цена вопроса — 1,5 миллиона евро) с правом выкупа за 12 миллионов евро.

Прошлый чемпионат Испании нападающий провел в аренде же в «Алавесе»: в 33 матчах забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Исполнитель достойный, молодой — 22 года, но дорогой. В итоге от его услуг, как и в случаях с Баккой и Бони, решено отказаться.

ВАРИАНТ СМОЛОВА УСТРОИЛ ВСЕХ

Приоритет «Локо» — форвард «Краснодара» Федор Смолов. Консультации о возможных условиях сделки велись еще в начале июля — впервые «СЭ» сообщил об этом 5 июля. Но только сейчас все приобретает официальный характер — первые встречи представителей «Локо» и игрока/"Краснодара состоятся уже сегодня вечером.

Сколько может стоить Смолов? По моей информации, «Локо» готов платить максимум 9 миллионов евро с разбивкой платежа как минимум на два года, «быки» хотели бы получить чуть более 10 миллионов евро и одним платежом.

Первый сценарий более вероятен.

Впрочем, до завершения сделки еще далеко — пока не до конца ясна позиция представителей футболиста и самого Смолова, недавно ставшего капитаном «Краснодара». У Федора в этом клубе более чем достойные условия — и «Локо» должен как минимум их повторить.