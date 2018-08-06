Трансфер Смолова в «Локо» — как это будет
Приводим главные факты о заседании трансферного комитета «Локомотива», которое состоялось сегодня.
Приводим главные факты о заседании трансферного комитета «Локомотива», которое состоялось сегодня.
Основным вопросом стало обсуждение покупки форварда, который очень нужен команде. Рассматривалось несколько кандидатов, самый экзотический вариант предложил главный тренер железнодорожников Юрий Семин. Речь о молодом талантливом нападающем из Грузии, из команды города Рустави. Впрочем, вероятность его приобретения крайне невелика, хотя рекомендации Зазы Джанашия — вещь ценная.
Важно условие: «Локо» выбрался из сложной ситуации, связанной с финансовым
Еще одного футболиста предложил спортивный директор
Незадолго до сегодняшнего заседания агенты форварда «Барселоны» Мунира предложили его услуги
По информации «СЭ», речь идет об аренде на один сезон (цена вопроса — 1,5 миллиона евро) с правом выкупа за 12 миллионов евро.
Прошлый чемпионат Испании нападающий провел в аренде же в «Алавесе»: в 33 матчах забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Исполнитель достойный, молодой — 22 года, но дорогой. В итоге от его услуг, как и в случаях с Баккой и Бони, решено отказаться.
Приоритет «Локо» — форвард «Краснодара» Федор Смолов. Консультации о возможных условиях сделки велись еще в начале июля — впервые «СЭ» сообщил об этом 5 июля. Но только сейчас все приобретает официальный характер — первые встречи представителей «Локо» и игрока/"Краснодара состоятся уже сегодня вечером.
Сколько может стоить Смолов? По моей информации, «Локо» готов платить максимум 9 миллионов евро с разбивкой платежа как минимум на два года, «быки» хотели бы получить чуть более 10 миллионов евро и одним платежом.
Первый сценарий более вероятен.
СЕРГЕЙ ЕГОРОВ