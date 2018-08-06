У тульского «Арсенала» нет долгов перед бывшим тренером команды Божовичем

Ранее в понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что черногорский тренер якобы намерен подать в суд на «Арсенал» из-за того, что клуб не выплатил ему бонус за попадание команды в десятку лучших по итогам чемпионата России-2017/18. Божович работал с «Арсеналом» с июня 2017 года по май 2018-го, команда под его руководством заняла седьмое место в премьер-лиге.