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19:09 (мск), источник: Р-Спорт

У тульского «Арсенала» нет долгов перед бывшим тренером команды Божовичем

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости, Сергей Астахов. Тульский футбольный клуб «Арсенал» не имеет задолженностей перед бывшим главным тренером команды Миодрагом Божовичем, заявил РИА Новости источник, близкий к команде.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в понедельник портал «Чемпионат» сообщил, что черногорский тренер якобы намерен подать в суд на «Арсенал» из-за того, что клуб не выплатил ему бонус за попадание команды в десятку лучших по итогам чемпионата России-2017/18. Божович работал с «Арсеналом» с июня 2017 года по май 2018-го, команда под его руководством заняла седьмое место в премьер-лиге.

«Информация о задолженности перед Миодрагом Божовичем не соответствует действительности. Пункт в контракте о том, что тренеру полагался бонус за попадание в десятку лучших команд по итогам прошлого сезона, существовал, по нему “Арсенал” выплатил Божовичу деньги. Никаких задолженностей перед ним не существует», — сказал источник.

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