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17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

«Немножко корюшки с пивом». Карпин отметил победу «Ростова» над ЦСКА

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал своим подписчикам в инстаграме, как отпраздновал победу над ЦСКА во 2-м туре чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

«По старой доброй традиции немножко корюшки с пивом. Сегодня можно?!», — подписал фото Карпин.

Интересно, что в комментариях к посту отметился бывший игрок сборной России Владислав Радимов: «Можно вчера было уже!».

На что Карпин в ответ написал: «Так и вчера было, но не пиво».

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«Ростов» выиграл два матча из двух в РПЛ и лидирует в чемпионате вместе с «Зенитом».

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