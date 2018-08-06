«Немножко корюшки с пивом». Карпин отметил победу «Ростова» над ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал своим подписчикам в инстаграме, как отпраздновал победу над ЦСКА во 2-м туре чемпионата России.
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал своим подписчикам в инстаграме, как отпраздновал победу над ЦСКА во 2-м туре чемпионата России.
«По старой доброй традиции немножко корюшки с пивом. Сегодня можно?!», — подписал фото Карпин.
Интересно, что в комментариях к посту отметился бывший игрок сборной России Владислав Радимов: «Можно вчера было уже!».
На что Карпин в ответ написал: «Так и вчера было, но не пиво».
«Ростов» выиграл два матча из двух в РПЛ и лидирует в чемпионате вместе с «Зенитом».