«Немножко корюшки с пивом». Карпин отметил победу «Ростова» над ЦСКА

«По старой доброй традиции немножко корюшки с пивом. Сегодня можно?!», — подписал фото Карпин.



Интересно, что в комментариях к посту отметился бывший игрок сборной России Владислав Радимов: «Можно вчера было уже!».



На что Карпин в ответ написал: «Так и вчера было, но не пиво».