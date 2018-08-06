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18:15 (мск), источник: ТАСС

ФК «Динамо» и Погребняк подписали мировое соглашение и не имеют претензий друг к другу

ТАСС, 6 августа. Московский футбольный клуб «Динамо» подписал мировое соглашение с бывшим нападающим команды Павлом Погребняком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с 34-летним форвардом из-за неоднократных нарушений трудового договора.

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Погребняк обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза с целью получить денежную компенсацию со стороны клуба. Палата в апреле обязала клуб выплатить ему компенсацию.

«Таким образом, стороны не имеют к друг другу никаких претензий», — говорится в сообщении.

Погребняк выступал за «Динамо» с 2015 по 2017 год. В составе команды он провел 29 матчей и забил один гол. Вторую часть прошлого сезона он провел в «Тосно» из Ленинградской области, который по окончании сезона-2017/18 прекратил существование из-за финансовых проблем.

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