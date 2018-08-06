ФК «Динамо» и Погребняк подписали мировое соглашение и не имеют претензий друг к другу

Погребняк: Дзюба круче, чем Месси. Это факт на сегодняшний день

Погребняк обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза с целью получить денежную компенсацию со стороны клуба. Палата в апреле обязала клуб выплатить ему компенсацию.