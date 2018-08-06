Молодежки «Енисея» и ЦСКА сыграют в Красноярске, основные составы — в Тюмени

Молодежные команды проведут свою встречу в Красноярске 10 августа на поле манежа «Футбол-Арена Енисей».

11-го числа основные составы сыграют на стадионе «Геолог» в Тюмени.

Отметим, что стадион «Центральный», являющийся домашней ареной «Енисея», находится на реконструкции перед Универсиадой-2019. Первый домашний матч в Красноярске по прогнозам пройдет осенью.