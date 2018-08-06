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19:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Дженоа» подтвердили интерес «Зенита» к Лаксальту

Спортивный директор «Дженоа» Марио Донателли сообщил корреспонденту «СЭ», что «Зенит» ведет переговоры с генуэзским клубом о переходе защитника Диего Лаксальта.

Источник: РИА "Новости"

— «Зенит» действительно интересуется Лаксальтом, но пока не делал официального предложения, — сказал Донателли. — Новостей о трансфере нет.

Добавим, что на 25-летнего уругвайца, по информации зарубежных СМИ, также претендуют «Кристал Пэлас», «Лацио» и «Интер». (Гоша ЧЕРНОВ).

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