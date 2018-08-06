«Уфа» разгромила «Анжи» в матче второго тура чемпионата России
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» в матче второго тура чемпионата России.
МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» в матче второго тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Уфе в понедельник, завершилась со счетом 3:0. На 3-й минуте отличился Сильвестр Игбун, в концовке дубль оформил Ондржей Ванек (87, 89).
«Уфа» одержала первую победу в чемпионате, «Анжи» потерпел первое поражение.
|Сергей Томаров
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|1
|3
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|10
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)