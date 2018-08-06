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19:38 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» разгромила «Анжи» в матче второго тура чемпионата России

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Футболисты «Уфы» на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» в матче второго тура чемпионата России.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Уфе в понедельник, завершилась со счетом 3:0. На 3-й минуте отличился Сильвестр Игбун, в концовке дубль оформил Ондржей Ванек (87, 89).

«Уфа» одержала первую победу в чемпионате, «Анжи» потерпел первое поражение.

Уфа 3:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
6.08.2018, 17:30 Зрители: 5612 основной раунд: 2-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Магомед Адиев
Голы
3′ Силвестр Игбун (И. Обляков) 44
87′ Ондржей Ванек (С. Игбун) 9
89′ Ондржей Ванек 9
Составы
Александр Беленов 31
Павел Аликин (к) 3
Александр Пуцко 15
Джемал Табидзе 55
Александр Сухов 33
Иван Пауревич 19
Силвестр Игбун 44
Азамат Засеев 13
90′ Боян Йокич 5
Данил Круговой 56
63′ Веролюб Салатич 6
Кэтэлин Карп 8
70′ Иван Обляков 98
Ондржей Ванек 9
22 Юрий Дюпин
3 Игорь Удалый
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков 38′
2 Гурам Тетрашвили (к)
13 Роланд Гиголаев
5 Владислав Кулик
20 Мохаммед Рабиу
29 Гаэль Белла Ондуа 46′
8 Паул Антон
27 Амир Мохаммад 46′
6 Иван Маркелов
9 Андрес Понсе 71′
18 Апти Ахъядов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
3 Угловые 3
9 Фолы 10
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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