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20:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит»: Призываем болельщиков команды не решать конфликты с помощью силы

«Зенит» дал комментарий по поводу инцидента с нападением болельщиков команды на журналистов канала «78» перед матчем с тульским «Арсеналом» (1:0) во втором туре РПЛ.

Источник: AP 2018

Ранее корреспондент Ренат Хурамшин сообщил, что фанаты напали на него и оператора Евгения Луценко во время шествия к стадиону «Санкт-Петербург». Болельщики предложили оператору убрать камеру, корреспондент вступился за коллегу, после чего был избит.

«Футбольный клуб “Зенит” сожалеет о том, что произошёл конфликт с участием журналистов и фанатов. Мы с огромным уважением относимся к труду наших коллег и ценим их желание в полной мере освещать всё, что связано с футболом. “Зенит” призывает своих болельщиков с уважение относится к другим и не решать конфликты с помощью силы, а журналистов проявлять чувство такта, потому что мы все делаем общее дело», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

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