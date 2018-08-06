«Зенит»: Призываем болельщиков команды не решать конфликты с помощью силы

Ранее корреспондент Ренат Хурамшин сообщил, что фанаты напали на него и оператора Евгения Луценко во время шествия к стадиону «Санкт-Петербург». Болельщики предложили оператору убрать камеру, корреспондент вступился за коллегу, после чего был избит.

«Футбольный клуб “Зенит” сожалеет о том, что произошёл конфликт с участием журналистов и фанатов. Мы с огромным уважением относимся к труду наших коллег и ценим их желание в полной мере освещать всё, что связано с футболом. “Зенит” призывает своих болельщиков с уважение относится к другим и не решать конфликты с помощью силы, а журналистов проявлять чувство такта, потому что мы все делаем общее дело», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».