Чемпион по инерции. Почему не забивает «Локомотив»?

Источник: Советский спорт

Как известно, «Локомотив» — первый чемпион в истории России, умудрившийся за два стартовых тура следующего сезона не забить ни разу. В последний раз железнодорожники праздновали успех 5 мая, в 29-м туре прошлого сезона — 1:0 с «Зенитом». Однако если присмотреться внимательнее, становится понятно, что проблемы у команды начались еще зимой. И это очень легко показать, сравнив результативность подопечных Юрия Семина летом-осенью-2017 и в 2018 году.

До зимнего перерыва команды успели сыграть 20 туров чемпионата России. «Локомотив» одержал в них 14 побед при 3 ничьих и разнице мячей 32−15. То есть в среднем команда набирала 2,25 очка за матч и забивала 1,6 голов.

Что же было весной? Еще 15 очков в 10 матчах и всего 9 забитых мячей. Прибавьте к этому еще два балла в двух турах нового сезона — и мы имеем 17 очков и те же 9 голов уже в 12 матчах, то есть в среднем 1,4 очка и 0,75 мячей за матч. Прослеживается удивительно четкая закономерность — снижение результативности на 0,1 гола влечет снижение набора очков на ту же 0,1. Это ответ на вопрос, нужно ли «Локомотиву» усиление в атаке.

Если бы железнодорожники отыграли со своей нынешней статистикой весь прошлый сезон, то забили бы по его итогам 22 мяча (третий результат в лиге с конца после «СКА-Хабаровска» и «Амкара») и набрали 42 очка, то есть разделили бы 6−7-е места с тульским «Арсеналом». Это ответ на вопрос, чем «Локомотиву» грозит отсутствие усиления в атаке.

Невероятный факт для чемпиона — в 2018 году он сыграл больше матчей в РФПЛ (12), чем забил мячей (9). Причем почти половину голов железнодорожники отправили в ворота «Динамо» 14 апреля (4:0), тогда как на остальные 11 туров приходится всего 5 мячей. Семь раз подопечные Семина уходили с поля, так и не познав вкус гола. Это настоящая катастрофа.

Причина столь низкой результативности в том, что ключевые футболисты атаки красно-зеленых в 2018 году переживают спад, и длится он уже дольше, чем длился их неожиданный подъем осенью 2017 года, благодаря чему железнодорожники и выиграли золотые медали чемпионата России. Команде срочно требуются новые футболисты в атаку.

Джефферсон Фарфан, полузащитник/нападающий

Статистика-2017 (лето-осень): 15 матчей — 8 голов +3 передачи

Статистика-2018: 9 матчей — 2 гола + 1 передача.

Сверхмотивированный возможностью возвращения в сборную Перу и участием на чемпионате мира в России Фарфан реанимировал в «Локомотиве» свою карьеру и стал лучшим бомбардиром команды в РФПЛ по итогам сезона. Пик его формы пришелся на конец октября — середину декабря, когда он в пяти матчах набил себе 8 очков по системе гол плюс пас (6+2). Главным на этом отрезке, конечно, стал матч в Санкт-Петербурге (3:0), после которого всерьез заговорили о чемпионских амбициях «Локо». В той встрече Фарфан рвал и метал — сам забил дважды и ассистировал Алексею Миранчуку.

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После зимнего перерыва отличился в апрельских матчах с «Ростовом» (1:0) и «Динамо» (гол+передача). После этого началась черная полоса, которая продолжается до сих пор.

Мануэл Фернандеш, полузащитник

Статистика-2017: 20 матчей — 5 голов + 4 передачи

Стастистика-2018: 11 матчей — 2 гола.

Ключевой игрок в созидании команды Юрия Семина. Стал в «Локо» вторым после Фарфана по системе гол плюс пас по итогам сезона — 11 очков (7+4), но 9 из них записал на свой счет еще до зимнего перерыва. Примечательно, что четыре из пяти его голов в 2017 году пришлись на последнюю 10-минутку и принесли команде пять очков.

Лучший перфоманс Фернандеш выдал в июльском матче со «Спартаком» (4:3) — ассистировал Дмитрию Баринову (1:2) и Алексею Миранчуку (2:2), а на 91-й минуте суперударом по воротам Александра Селихова из-за пределов штрафной отличился и сам (4:2).

Вторую часть сезона португалец начал также мощно — сделал хет-трик в матче с «Ниццей» (3:2) в Лиге Европы, затем забил «Уралу» (2:0) и «Амкару» (1:2) в чемпионате России, но с тех пор как отрезало. Не может отличиться результативным действием уже на протяжении восьми матчей РПЛ.

Алексей Миранчук, полузащитник

Статистика-2017: 20 матчей — 7 голов + 2 передачи

Стастистика-2018: 12 матчей — 1 передача.

Только вдумайтесь — в 2018 году Алексей Миранчук, попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, сделал в чемпионате страны всего одно (!) результативное действие, причем в том же сверхудачном матче с «Динамо». Мог и удвоить статистику, но при счете 1:0 не реализовал пенальти.

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Немного компенсировал этот провал двумя результативными передачами в матчах Лиги Европы против «Ниццы» (3:2) и «Атлетико» (1:5), но в остальных играх не впечатлил. Вхолостую отбегал 120 минут в Суперкубке против ЦСКА (0:1), не слишком заметен был и во встрече со «Спартаком» (0:0).

Антон Миранчук, полузащитник

Статистика-2017: 20 матчей — 1 гол + 5 передач

Стастистика-2018: 11 матчей — 3 гола.

Единственный, кто пережил в 2018 году голевой всплеск, хотя добился он этого благодаря все тому же матчу против «Динамо». Антон тогда оформил дубль. Кроме того, если осенью он ассистировал партнерам в среднем раз в четыре матча, то теперь не помог им ни разу. Впрочем, тут стоит сделать сноску на слабую реализацию железнодорожниками голевых моментов.

Лучший матч Антон Миранчук выдал в ноябре против ЦСКА (2:2) — на 14-й минуте вывел красно-зеленых вперед, а на 87-й хладнокровно вывел Фернандеша один на один с Игорем Акинфеевым.

Эдер, нападающий

Статистика-2017: 9 матчей — 3 гола

Стастистика-2018: 11 матчей — 1 гол.

Португалец с 4 голами замыкает пятерку лидеров «Локомотива» в чемпионском сезоне по системе «гол + пас». Справедливости ради, стоит сказать, что он игроком основного состава пока не стал, чаще всего появляясь на замену, тем не менее 1 гол в 11 матчах — чудовищная статистика для форварда.