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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Первая победа «Уфы». И сразу крупная

Участник Лиги Европы завершил серию из трех ничьих.

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Уфимцы начали сезон с двух нулевых ничьих, однако гол в концовке еврокубкового матча с «Домжале» словно раскрепостил команду. «Анжи» ощутил это на себе практически сразу, когда Удалый пропустил прорыв Облякова вдоль правой бровки. Последовала подача в центр штрафной, где Чансельор с Ондуа вдвое пошли на один мяч, оставив за спиной не упустившего свой шанс Игбуна. А если бы еще не микроскопический офсайд у Пауревича, к 13-й минуте счет мог вырасти до 2:0.

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Хозяева акцентированно давили на левый фланг соперника и к перерыву наиграли больше, чем на гол. Например, прошедший перед игрой дождь с градом сыграли за махачкалинцев, когда при простреле вдоль площади ворот поскользнулся Пауревич. Но если с обороной «Анжи» постепенно разобрался, то в атаке у гостей не получалось ничего.

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Магомед Адиев уже в перерыве провел двойную замену, бросив в бой забившего победный мяч в Екатеринбурге Антона и Маркелова. Стало интереснее, но забивать снова должна была «Уфа». Беленова, сумевшего сильным ударом отправить мяч за спину Белорукову, балла за результативность лишил Удалый, успевший остановить Игбуна. Потом, правда, голкипер неудачно сыграл на выходе, но соперник редким шансом не воспользовался.

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Осложнила же задачи «Анжи» травма Тетрашвили. Все три замены к этому моменту были сделаны, и концовку команда провела вдесятером. Численный перевес и сыграл свою роль. Вынужденно сменившему позицию Чансельору не хватило навыков крайнего защитника, чем и воспользовался Игбун, с интервалом в несколько минут организовавший голевой дубль Ванека.

ЦИФРА

15-й гол в чемпионате России забил нападающий Сильвестр Игбун.

ЦИТАТА

Сергей ТОМАРОВ, главный тренер «Уфы»:
— По тому, как развивался матч после нашего быстрого гола, игра шла до второго забитого мяча. Чем быстрее бы это сделали, тем проще нам стало бы, потому что 1:0 — это всегда нервы.

Уфа 3:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
6.08.2018, 17:30 Зрители: 5612 основной раунд: 2-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Магомед Адиев
Голы
3′ Силвестр Игбун (И. Обляков) 44
87′ Ондржей Ванек (С. Игбун) 9
89′ Ондржей Ванек 9
Составы
Александр Беленов 31
Павел Аликин (к) 3
Александр Пуцко 15
Джемал Табидзе 55
Александр Сухов 33
Иван Пауревич 19
Силвестр Игбун 44
Азамат Засеев 13
90′ Боян Йокич 5
Данил Круговой 56
63′ Веролюб Салатич 6
Кэтэлин Карп 8
70′ Иван Обляков 98
Ондржей Ванек 9
22 Юрий Дюпин
3 Игорь Удалый
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков 38′
2 Гурам Тетрашвили (к)
13 Роланд Гиголаев
5 Владислав Кулик
20 Мохаммед Рабиу
29 Гаэль Белла Ондуа 46′
8 Паул Антон
27 Амир Мохаммад 46′
6 Иван Маркелов
9 Андрес Понсе 71′
18 Апти Ахъядов
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 1
3 Угловые 3
9 Фолы 10
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Алексей Лунев (Новосибирск, Россия)
Обозначения
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