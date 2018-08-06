Первая победа «Уфы». И сразу крупная

Источник: Спорт-Экспресс

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Уфимцы начали сезон с двух нулевых ничьих, однако гол в концовке еврокубкового матча с «Домжале» словно раскрепостил команду. «Анжи» ощутил это на себе практически сразу, когда Удалый пропустил прорыв Облякова вдоль правой бровки. Последовала подача в центр штрафной, где Чансельор с Ондуа вдвое пошли на один мяч, оставив за спиной не упустившего свой шанс Игбуна. А если бы еще не микроскопический офсайд у Пауревича, к 13-й минуте счет мог вырасти до 2:0.

Хозяева акцентированно давили на левый фланг соперника и к перерыву наиграли больше, чем на гол. Например, прошедший перед игрой дождь с градом сыграли за махачкалинцев, когда при простреле вдоль площади ворот поскользнулся Пауревич. Но если с обороной «Анжи» постепенно разобрался, то в атаке у гостей не получалось ничего.

Магомед Адиев уже в перерыве провел двойную замену, бросив в бой забившего победный мяч в Екатеринбурге Антона и Маркелова. Стало интереснее, но забивать снова должна была «Уфа». Беленова, сумевшего сильным ударом отправить мяч за спину Белорукову, балла за результативность лишил Удалый, успевший остановить Игбуна. Потом, правда, голкипер неудачно сыграл на выходе, но соперник редким шансом не воспользовался.

Осложнила же задачи «Анжи» травма Тетрашвили. Все три замены к этому моменту были сделаны, и концовку команда провела вдесятером. Численный перевес и сыграл свою роль. Вынужденно сменившему позицию Чансельору не хватило навыков крайнего защитника, чем и воспользовался Игбун, с интервалом в несколько минут организовавший голевой дубль Ванека.

ЦИФРА

15-й гол в чемпионате России забил нападающий Сильвестр Игбун.

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