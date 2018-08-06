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21:11 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» попросил РФС наказать «Рубин» из-за трансфера Подберёзкина

«Краснодар» обратился в Российский футбольный союз из-за перехода полузащитника Вячеслава Подберёзкина в «Рубин», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В конце мая стало известно, что 25-летний футболист, проведший в «Рубине» на правах аренды вторую половину прошлого сезона, подписал с казанским клубом контракт сроком на три года. «Краснодар» должен был получить за Подберёзкина € 900 тысяч четырьмя траншами.

Первая выплата предполагалась до 30 июня, но «горожане» так и не получили деньги, поэтому обратились в РФС. Одно из требований «Краснодара» — запретить «Рубину» регистрировать новых футболистов.

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