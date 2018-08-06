«Краснодар» попросил РФС наказать «Рубин» из-за трансфера Подберёзкина

В конце мая стало известно, что 25-летний футболист, проведший в «Рубине» на правах аренды вторую половину прошлого сезона, подписал с казанским клубом контракт сроком на три года. «Краснодар» должен был получить за Подберёзкина € 900 тысяч четырьмя траншами.